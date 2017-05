Avis aux médias - Bissan Eid toujours bloquée à Gaza, elle requiert le soutien et non la discrimination du gouvernement canadien







MONTRÉAL, May 31, 2017 /CNW Telbec/ - Le premier ministre libéral Justin Trudeau a plusieurs fois déclaré publiquement que la diversité fait la 'force' du Canada, et s'est prononcé sur l'humanité fondamentale des canadien.nes malgré les différences d'origines et de religions. Pourtant, les citoyennes canadiennes Bissan et son bébé Sarah restent bloquées à Gaza sous le siège israélien. C'est une profonde illustration des doubles standards appliqués par le gouvernement canadien.

Nous demandons au gouvernement libéral et à Trudeau d'agir en faveur de Bissan en intervenant directement afin de résoudre cette crise urgente.

Quoi: Conférence de presse demandant au gouvernement canadien d'offrir son soutien à Bissan dans sa lutte pour revenir au Canada

Qui:

Hadi Eid, le père de Bissan Eid

Yassin "Narcy" AlSalman, Artiste and Professeur dans la Faculté des Beaux-Arts

Chedly Belkhodja, Directeur de l'École des affaires publiques et communautaires

Kevin Gould, Professeur du Département de géographie, urbanisme et environnement

Ishani Ghosh, Coordinatrice administrative du Centre de lutte contre l'oppression des genres

Kimberley Manning, Directrice de l'Institut Simone de Beauvoir

Sophia Sahrane, Coordinatrice aux affaires académique et de défense des droits du Syndicat des étudiantes et étudiants de Concordia

Quand: Le jeudi 1er juin à 10:00.

Où: Université de Concordia - 2149 rue Mackay

Pourquoi: Appel à l'intervention gouvernemental pour ramener Bissan et Sarah, et pour dénoncer le racisme systémique qui les empêche de quitter Gaza.

