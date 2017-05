Fiera Capital annonce des nominations au sein de son équipe de direction







JEAN-GUY DESJARDINS EST PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CHEF DE LA DIRECTION ET DORÉNAVANT PRÉSIDENT DE FIERA CAPITAL, TANDIS QUE JOHN VALENTINI ET FRANÇOIS BOURDON SE VOIENT CONFIER DES RÔLES STRATÉGIQUES ÉLARGIS

MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer que Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital, assume dorénavant le rôle de président de la société.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Desjardins annonce deux nominations importantes : John Valentini et François Bourdon se voient confier des responsabilités accrues et des rôles élargis. M. Valentini devient vice-président exécutif, chef de la direction financière globale et président de la division des stratégies de placement privé alternatives, tandis que M. Bourdon est nommé chef des placements global. À compter d'aujourd'hui, tous deux relèvent directement de M. Desjardins.

« La croissance soutenue de Fiera Capital nous amène à revoir la structure de notre équipe de direction et de notre division des stratégies de placement privé alternatives de manière plus formelle, afin d'en consolider le leadership », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président et chef de la direction de Fiera Capital. « En tant que fondateur de Fiera Capital, je suis honoré de voir évoluer des professionnels de talent au sein de notre firme. John Valentini et François Bourdon représentent le présent et le futur de Fiera Capital. »

En tant que président et chef de la direction, Jean-Guy Desjardins chapeautera directement les divisions canadienne, américaine et européenne de Fiera Capital, de même que la société Bel Air Investment Advisors LLC. Ainsi, il sera appelé à jouer un rôle stratégique en tant que président du conseil de chaque division et travaillera avec les différentes équipes de direction afin d'encourager le développement commercial et organisationnel de la société. Les fonctions ressources humaines ainsi que les communications d'entreprise et les relations avec les investisseurs relèveront de M. Desjardins.

John Valentini est nommé vice-président exécutif, chef de la direction financière globale et président de la division des stratégies de placement privé alternatives. Outre son rôle de chef de la direction financière, il continuera de chapeauter les finances, les technologies de l'information, le service juridique de même que la gestion du risque, en plus de piloter, à titre de président, le développement de la division nouvellement créée des stratégies de placement privé alternatives. M. Valentini siégera aux conseils d'administration et agira comme président du conseil de Fiera Immobilier Limitée, de Fiera Infrastructure inc. et de Partenaires Fiera Comox inc. Il sera également membre du conseil d'administration de Fiera Financement Privé inc., en plus de présider le comité de développement stratégique (fusions et acquisitions) de Fiera Capital.

François Bourdon se voit confier la responsabilité des activités de gestion des placements mondiaux. En tant que chef des placements global, il supervisera les politiques et les stratégies de placement de Fiera Capital de même que toutes les activités de placement de la société en ce qui a trait à la gestion du risque, aux opérations et à la gouvernance. Il continuera à gérer, pour la division canadienne, les stratégies de financement privé, les obligations mondiales et les fonds à revenu fixe tout en continuant son travail sur les fonds d'infrastructure, les placements immobiliers et les investissements du secteur privé. Il continuera à agir comme porte-parole expert relativement aux questions touchant à l'économie et aux placements.

