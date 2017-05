M. Ian Arellano, prochain vice?président à la direction et directeur des Affaires juridiques de la Banque Scotia







TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - La Banque Scotia (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui que M. Ian Arellano deviendra son prochain vice?président à la direction et directeur des Affaires juridiques le 2 janvier 2018.

« M. Arellano est un spécialiste du droit de grand talent et un conseiller professionnel aguerri et d'envergure mondiale, a déclaré M. Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Depuis des années, il travaille en étroite collaboration avec la Banque Scotia à de nombreuses et importantes transactions et connaît parfaitement notre modèle d'affaires mondial et nos grands marchés internationaux. Son expérience et son jugement en font un collaborateur idéal pour diriger l'équipe juridique de la Banque Scotia, et nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de notre équipe de direction. »

Avant d'entrer à la Banque Scotia, M. Arellano terminera ses mandats auprès de Torys LLP; il est le codirecteur de l'Initiative internationale de ce cabinet et associé principal de son secteur des transactions de société. Il entrera au service de la Banque Scotia à titre de vice?président à la direction, Affaires juridiques le 5 septembre 2017 et travaillera en collaboration avec Mme Deborah Alexander, qui dirige depuis 15 ans l'équipe juridique de la Banque Scotia à titre de vice?présidente à la direction et directrice des Affaires juridiques et qui a prévu prendre sa retraite à la fin de 2017.

« Mme Alexander est l'une des avocates spécialisées en valeurs mobilières les plus en vue; la Banque Scotia a pu compter sur ses précieux conseils et ses indispensables recommandations stratégiques durant une période marquée par une vaste transformation du secteur bancaire, a précisé M. Porter. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir accepté de rester à la Banque Scotia et de collaborer à cette importante transition. »

À titre de vice?président à la direction et directeur des Affaires juridiques, M. Arellano, qui relèvera directement de M. Brian Porter, dirigera les affaires juridiques à l'échelle mondiale, le secrétariat général et le bureau de gouvernance d'entreprise de la Banque Scotia. Il siégera au Comité d'exploitation et présidera le Comité de gestion du risque de réputation et le Comité de divulgation de la Banque.

À propos de M. Ian Arellano

Diplômé en droit (LL. B.) de l'Université de Toronto, M. Arellano a été reçu au Barreau en 1986. Il exerce le droit depuis plus de 30 ans, a occupé des postes à responsabilités croissantes et a acquis une vaste expérience des fusions?acquisitions, des coentreprises et des alliances stratégiques, de la concession des licences et d'autres questions contractuelles dans les secteurs de l'exploitation minière et des services financiers. Chez Torys LLP, il est le codirecteur de l'Initiative internationale du cabinet et associé principal de son secteur des transactions de société. Il a conseillé la Banque Scotia dans le cadre de nombreuses transactions, notamment lorsqu'elle a pris une participation de 51 % dans Banco Colpatria en Colombie, a fait l'acquisition des actifs dans les services bancaires aux particuliers et aux entreprises de la Citigroup au Panama et à Costa Rica, et s'est portée acquéreur d'une participation de 51 % des activités de services financiers de Cencosud S.A. au Chili. De nombreux organismes ont salué les travaux de M. Arellano; Best Lawyers in Canada lui a notamment attribué le titre d'avocat chef de file en droit des sociétés (2013-2017).

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 887 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 16:30 et diffusé par :