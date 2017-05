CBC/Radio-Canada s'est départie de 13 056 787 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Sirius XM Canada Holdings Inc.







OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - CBC/Radio-Canada annonce avoir cédé, le 25 mai 2017, 13 056 787 actions à droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions de catégorie A ») de Sirius XM Canada Holdings Inc. (la « Société »), société mère de Sirius XM Canada Inc., en vertu d'un plan d'arrangement (l'« Arrangement ») qui prévoit notamment la cession de toutes les actions de la Société à la société 2517835 Ontario Inc., propriété de Slaight Communications Inc., Obelysk Media Inc. et Sirius XM Radio Inc. Conformément aux dispositions de l'Arrangement, CBC/Radio-Canada a vendu les actions de catégorie A pour une contrepartie en espèces de 4,50 $ CA l'action, ce qui représente un produit brut global de 58 755 541 $ CA. Juste avant la clôture de l'Arrangement, CBC/Radio-Canada détenait 13 056 787 actions de catégorie A de la Société, soit environ 10,15 % des actions de catégorie A de la Société émises et en circulation. Par suite de la cession des actions, CBC/Radio-Canada ne détient plus aucun titre ni n'exerce de contrôle ou d'emprise sur aucun titre de l'émetteur.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Nous sommes la source de confiance des Canadiens pour l'information et les contenus de divertissement canadiens. Profondément enracinée dans les communautés de partout au pays, CBC/Radio-Canada offre une programmation diversifiée en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous présentons également un point de vue typiquement canadien sur l'information internationale.

