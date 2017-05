Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

M. Jean Villeneuve est nommé, à compter du 12 juin 2017, sous-ministre adjoint par intérim au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. M. Villeneuve est directeur général de la gestion intégrée des risques et de l'amélioration continue à ce ministère.

Agence du revenu du Québec

Mme Josée Morin est nommée de nouveau vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec.

Mme Danièle Cantin est nommée, à compter du 12 juin 2017, vice-présidente de cette agence. Mme Cantin est actuellement sous-ministre adjointe au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Geneviève Pichet est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mme Pichet est secrétaire générale et directrice des affaires juridiques et de la commercialisation de cet organisme.

Bureau des enquêtes indépendantes

Mme Julie Charron est nommée, à compter du 19 juin 2017, enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Charron est actuellement analyste en renseignements au service de la vérification du Commissaire à la lutte contre la corruption.

Mme Pamela Diaz Saenz est nommée, à compter du 19 juin 2017, enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Diaz Saenz est actuellement chargée de cours au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et à l'Institut Teccart.

M. Paul Giroux est nommé, à compter du 19 juin 2017, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Giroux est actuellement enquêteur principal à la section des crimes majeurs du service de police de la Ville de Laval.

M. Noutépé Tagodoé est nommé, à compter du 19 juin 2017, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Tagodoé est actuellement conseiller en sécurité publique et coordonnateur de l'équipe Analyses, enquêtes et technologies de sécurité à la Direction du service de la prévention et de la sécurité de l'Université du Québec à Montréal.

Société des loteries du Québec

Mme Lynne Lazarovitz-Roiter est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société des loteries du Québec. Mme Lazarovitz-Roiter était secrétaire générale et vice?présidente à la direction juridique de cette société.

Tribunal administratif du Québec

Après que sa candidature ait été examinée par un comité mandaté à cette fin, le gouvernement a procédé à la nomination de M. Pierre Rouillard, à compter du 5 juin 2017, comme membre médecin psychiatre à temps partiel, affecté à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec. M. Rouillard est actuellement psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Autorité régionale de transport métropolitain

M. Pierre Shedleur est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Mmes Andrée Lafortune, Pierrette Laperle et Liette Leduc ainsi que MM. Luc Côté, Jean-Pierre Revéret et Owen Alexander Rose sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'Autorité.

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

Mme Renée Claude Baillargeon est nommée membre de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.

