Invitation aux médias - Assistez à l'annonce d'une exposition internationale majeure au MNBAQ en 2018 et du premier MNBAQ GALA







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ -

Le jeudi 1er juin 2017

15 h 45

Musée national des beaux-arts du Québec

Auditorium Sandra et Alain Bouchard du pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1R 2H1

En présence de

M. Luc FORTIN, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

M. Jonatan JULIEN, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec

M. Guy CORMIER, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

M. Jean ST-GELAIS, président du C.A. de la Fondation du MNBAQ

Mme Line OUELLET, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 16:16 et diffusé par :