Lancement d'une consultation en ligne sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones







Le gouvernement du Canada élaborera conjointement un nouveau cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones avec les peuples autochtones

OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à améliorer l'abordabilité, la qualité, la souplesse et l'inclusivité de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Pour les enfants autochtones et leur famille, cela comprend le soutien des services communautaires d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui contribuent à développer un sentiment de fierté et de confiance à l'égard de l'identité culturelle.

Pour donner suite à cet engagement, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, a lancé aujourd'hui un processus de consultation en ligne visant à recueillir les témoignages, les points de vue et les idées de communautés autochtones et d'Autochtones partout au Canada relativement à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

Les activités de consultation sont dirigées par des organisations autochtones nationales, des partenaires autochtones et le gouvernement du Canada. La consultation en ligne se déroulera jusqu'au 21 juillet 2017. Le gouvernement collaborera ensuite avec des partenaires autochtones pour recueillir et valider l'information, ainsi que pour élaborer conjointement un cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones en se fondant sur les leçons tirées du processus de consultation. Le cadre tiendra donc compte des priorités et des besoins particuliers des familles et des enfants inuits, métis et des Premières Nations dans l'ensemble du Canada.

Nous vous encourageons à participer au processus de consultation en ligne sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones en téléchargeant une trousse d'outils vous permettant d'organiser vos propres discussions dans votre collectivité.

Citation

« Le gouvernement du Canada estime que tous les enfants canadiens méritent une chance égale de réussir. Nous sommes heureux de collaborer avec des organisations autochtones nationales et avec les peuples autochtones à l'élaboration d'une approche distincte à l'égard de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones qui fournira à ces enfants au Canada une base solide pour réussir dans la vie. »

- L'honorable Jean?Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada s'engage à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada , y compris l'appel visant à élaborer des programmes d'éducation préscolaire adaptés à la culture des familles autochtones.

s'engage à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du , y compris l'appel visant à élaborer des programmes d'éducation préscolaire adaptés à la culture des familles autochtones. Dans le budget de 2017, le gouvernement propose d'investir 7 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2018?2019, pour soutenir et créer un plus grand nombre de places de grande qualité, souples, entièrement inclusives et abordables dans les garderies de l'ensemble du pays. Une partie de cet investissement sera consacrée à l'amélioration de l'accès aux programmes d'apprentissage préscolaire et de garde adaptés à la culture des enfants autochtones.

Dans le budget de 2016, le gouvernement proposait des investissements de 100 millions de dollars en 2017?2018 afin de renforcer les capacités se rattachant aux programmes existants d'apprentissage préscolaire et de la garde des enfants autochtones pendant l'élaboration conjointe du cadre à cet effet. De ces fonds, 46,2 millions de dollars sont octroyés à l'Initiative de services de garde pour les Premières nations et les Inuits, 38,4 millions de dollars sont accordés au Programme d'aide préscolaire aux Autochtones des réserves et 15,4 millions de dollars sont versés au Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques.

Document d'information

Le 22 mars 2017, le gouvernement du Canada a publié le budget de 2017, dans lequel il propose d'investir 7 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2018?2019, pour soutenir et créer un plus grand nombre de places abordables et de grande qualité dans les garderies de l'ensemble du pays. Une partie de cet investissement sera consacrée à des programmes d'apprentissage préscolaire et de garde des enfants autochtones.

Le gouvernement du Canada collabore avec les peuples autochtones depuis l'été 2016 en vue de l'élaboration d'un cadre d'apprentissage préscolaire et de garde des enfants autochtones qui tiendra compte des priorités et des besoins particuliers des familles et des enfants inuits, métis et des Premières Nations dans l'ensemble du Canada. Afin d'appuyer davantage l'élaboration du cadre, ainsi que de compléter les activités de consultation menées par les partenaires autochtones, le gouvernement tiendra un processus de consultation en ligne du 17 mai au 21 juillet 2017.

L'apprentissage préscolaire peut comprendre diverses activités visant à appuyer le développement et l'apprentissage et il vise les jeunes enfants, habituellement de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Ces activités favorisent le développement linguistique, affectif, intellectuel et physique et peuvent avoir lieu à la maison, dans un établissement préscolaire, dans une garderie ou dans une autre forme de service de garde.

La garde d'enfants consiste à prendre soin d'un enfant ou de plusieurs enfants, habituellement de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. Ce service est offert par une garderie, un gardien ou une gardienne d'enfants ou un autre fournisseur.

On a démontré que les initiatives d'apprentissage préscolaire et de garde d'enfants de grande qualité présentent des avantages importants à court et à long terme, comme l'amélioration du développement des enfants, l'amélioration de la maturité scolaire et du niveau de scolarité, l'augmentation de la participation au marché du travail des parents, la réduction de la pauvreté, de même que l'amélioration de la mobilité sociale entre les générations.

Pour les enfants et les familles autochtones, les initiatives d'apprentissage préscolaire et de garde d'enfants adaptées qui tiennent compte des cultures, des traditions, des valeurs et des coutumes des communautés inuites, métisses et des Premières Nations peuvent jouer un rôle essentiel en contribuant au développement d'un sentiment de fierté et de confiance à l'égard de l'identité culturelle.

Afin de tenir compte des priorités et des besoins particuliers des familles et des enfants inuits, métis et des Premières Nations partout au Canada, et conformément à l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la réconciliation, le gouvernement élabore un cadre d'apprentissage préscolaire et de garde des enfants autochtones conjointement avec les peuples autochtones. Ce cadre vise à orienter les investissements et les programmes futurs se rattachant à l'apprentissage préscolaire et à la garde des enfants autochtones.

Le gouvernement investit actuellement dans trois principaux programmes d'apprentissage préscolaire et de garde des enfants autochtones :

Le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones des réserves est offert aux enfants et aux familles des Premières Nations qui vivent dans les réserves. Ce programme est administré par Santé Canada et il appuie les stratégies de développement de la petite enfance conçues et gérées par les communautés des Premières Nations.

est offert aux enfants et aux familles des Premières Nations qui vivent dans les réserves. Ce programme est administré par Santé et il appuie les stratégies de développement de la petite enfance conçues et gérées par les communautés des Premières Nations. Le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques est administré par l'Agence de la santé publique du Canada . Ce programme fournit du financement aux organismes communautaires autochtones dans ces collectivités pour contribuer à l'élaboration de programmes favorisant le développement sain des enfants autochtones d'âge préscolaire (enfants et familles inuits, métis et des Premières nations qui vivent hors des réserves).

est administré par l'Agence de la santé publique du . Ce programme fournit du financement aux organismes communautaires autochtones dans ces collectivités pour contribuer à l'élaboration de programmes favorisant le développement sain des enfants autochtones d'âge préscolaire (enfants et familles inuits, métis et des Premières nations qui vivent hors des réserves). L'Initiative de services de garde pour les Premières nations et les Inuits est administrée par Emploi et Développement social Canada . Cette initiative donne aux communautés des Premières Nations qui vivent dans les réserves et aux communautés inuites la possibilité d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de garde d'enfants qui répondent à leurs besoins locaux et régionaux.

