AtmanCo signe une entente de partenariat avec Urbanimmersive

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mai 2017) - AtmanCo Inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) annonce aujourd'hui la signature d'une entente de partenariat stratégique avec Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive ») (TSX CROISSANCE:UI) d'une durée initiale de deux ans afin que VoxTel, filiale exclusive d'AtmanCo, puisse mettre en service un ou des services de boîtes vocales permettant aux utilisateurs d'Urbanimmersive d'enregistrer des descriptions immobilières vocalement à partir de numéros locaux.

Urbanimmersive souhaite mettre à disposition un service téléphonique de boîte vocale qui permettra à des courtiers immobiliers d'effectuer vocalement le descriptif de la propriété et pour ensuite en faire la transcription et le rendre disponible sur le web.

« Nous sommes heureux de conclure cette entente qui permettra à VoxTel de poursuivre son expansion dans le marché de la reconnaissance vocale », a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'AtmanCo.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec AtmanCo. VoxTel est une excellente technologie à valeur ajoutée pour notre plateforme de contenu marketing immobilier. », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « Avec cet accord, nous pourrons dorénavant compter sur une solution technologique clé en main simplifiant la production de contenu de blogues et de descriptifs immobiliers, et ce, autant pour l'utilisateur final que pour les créateurs de contenu. », a ajouté Ghislain Lemire.

À PROPOS D'URBANIMMERSIVE

Urbanimmersive (TSX CROISSANCE:UI) est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

À PROPOS D'ATMANCO

AtmanCo (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes web reconnues tels Atman, Québec Rencontres, VoxTel et Bloomed. Les passerelles de connectivité (« API ») Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique, facilitant les solutions d'interactions par SMS et de solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements, est destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

