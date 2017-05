MIS Solutions Canada s'associe avec DSPanel pour ajouter Performance Canvas Financials au portefeuille d'activités de MIS







VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 31 mai 2017 /CNW/ - MIS Solutions Canada a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente en tant que partenaire et revendeur de prestation de solutions pour DSPanel, les concepteurs de la plateforme robuste Performance Canvas Financials.

La plateforme Performance Canvas Financials (pcFinancials), intégrée avec Epicor ERP et de nombreuses autres solutions de planification des ressources de l'entreprise (PRE), offre aux organisations une plateforme unifiée en matière de communication de l'information financière, de planification, de budgétisation, de gestion du rendement et de consolidation. Le produit basé sur Excel propose une solution facile à utiliser et à prix raisonnable pour des scénarios d'affaires complexes.

« Nous sommes ravis de nous associer avec DSPanel. La force de MIS repose sur les situations financières complexes depuis nos débuts et en ajoutant Performance Canvas, cela correspond bien à notre expertise fondamentale », a commenté Mme Kendra Kalimanis, présidente-directrice générale de MIS Solutions Canada.

Mme Kalimanis a fondé MIS en ayant pour objectif d'aider les clients à utiliser la technologie pour améliorer les procédures opérationnelles. En mettant l'accent sur Epicor ERP au cours de ces dernières années, l'ajout de Performance Canvas positionne MIS de manière à aider les organisations à utiliser les systèmes MS Dynamics AX, NAV, Oracle, SAP ERP et d'autres en matière de planification, d'analyses et procédure d'établissement de rapports.

« Nous sommes très heureux de nous associer avec MIS Solutions Canada tout en stimulant les occasions d'affaires. Performance Canvas et MIS croient mutuellement dans la prestation de solutions de qualité à un prix raisonnable. Notre engagement commun est de ne jamais compromettre la fiabilité et la satisfaction de la clientèle », a précisé M. Håkan Ebersjö, vice-président des ventes chez DSPanel. « Ce que je considère comme un atout très précieux est la vaste expertise approfondie en comptabilité que possède MIS, ce qui nous croyons apportera beaucoup de valeur ajoutée à notre nouvelle clientèle et celle existante aux États-Unis et au Canada. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'appuyer Performance Canvas, car elle aidera les entreprises à optimiser leur processus de budgétisation et à élargir leur capacité d'analyses grâce à l'automatisation, ce qui par conséquent permet de gagner du temps, favorise la réduction des erreurs et ne requiert presque aucune implication de TI. Nous croyons que Performance Canvas poussera au prochain niveau l'expérience exceptionnelle ERPtm qu'offre MIS à ses clients », a ajouté Mme Kalimanis.

Disponibilité et compatibilité

Performance Canvas Financials peut être intégrée dans tout système PRE qui peut être accessible avec MS SQL Server. Consultez mis-c.com pour de plus amples renseignements.

MIS présentera Performance Canvas lors de la prochaine conférence CPE à Seattle qui se déroulera du 19 au 23 juin 2017.

À propos de Performance Canvas

Performance Canvas est une marque mondiale de confiance offrant des solutions complètes en matière de gestion de rendement de l'entreprise. Il s'agit d'une marque qui fournit des outils en matière de communication de l'information financière, de planification, de budgétisation, de gestion du rendement et de consolidation de manière à optimiser la suractivité des entreprises.

Les experts qui ont conçu tous les produits Performance Canvas sont les mêmes experts qui ont conçu Hyperion Enterprise, IBM Cognos et Consolidator (frango et IBM), SAP BPC et Clarity System. Le pilier de la technologie de Performance Canvas est l'utilisateur d'entreprise.

Que ce soit pour le déploiement dans le Cloud, Excel ou appareil mobile, Performance Canvas permet aux utilisateurs de combler l'écart entre les données et l'entreprise sans nécessiter l'apprentissage d'un nouveau langage. Performance Canvas adapte son langage selon celui du client, soit le langage des affaires.

À propos de MIS Solutions Canada

MIS est un partenaire de Epicor ERP et de DSPanel possédant 30 ans d'expertise en matière de planification des ressources de l'entreprise (PRE). MIS offre aux clients une expérience exceptionnelle ERPtm en offrant une expertise en affaires qui peut seulement être acquise grâce à des années à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'affaires avec la technologie. Des relations avec un conseiller de confiance sont établies en combinant l'expérience, le dévouement et l'engagement à long terme de MIS qui visent la réussite générale de nos clients. Avec son siège social établi à Portland, dans l'Oregon, MIS fournit son soutien aux clients à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et d'autres régions internationales depuis 1987. Pour de plus amples renseignements sur MIS Solutions Canada, veuillez consulter www.mis-c.com.

