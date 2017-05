L'ACSAQ préoccupée par le message véhiculé par le ministre de l'Éducation







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) est préoccupée par l'ingérence dans les salles de classe, suite à la directive déposée par le ministère de l'Éducation à l'Assemblée nationale hier.

« L'éducation et l'évaluation des élèves représentent un effort collectif. Nous faisons confiance aux enseignants et aux directions d'écoles pour évaluer et mesurer leurs connaissances, aptitudes et compétences », d'affirmer la présidente de l'ACSAQ, Jennifer Maccarone. « Le rôle et les responsabilités de chaque membre du secteur de l'éducation doivent être respectés et la loi doit être appliquée. »

« L'émission d'une directive dans l'Assemblée nationale est inquiétante pour notre secteur, compte tenu du fait que nous affichons un taux de réussite collectif de 86 % et que nous travaillons quotidiennement avec nos sièges sociaux, nos directions d'école et nos enseignants en vue de garantir les meilleurs services éducatifs pour nos élèves. Nous avons toujours fait preuve de diligence raisonnable pour assurer la mise en oeuvre de pratiques exemplaires dans nos commissions scolaires ainsi que la réussite des élèves. Par conséquent, nous avons des raisons tangibles de croire que nos écoles savent ce qu'il y a de mieux pour leurs élèves, et pour leurs salles de classe », de conclure la présidente.

L'ACSAQ est la voix de l'enseignement public anglophone au Québec.

