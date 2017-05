La Banque CIBC se joint à Android Pay au Canada







Elle est la première banque à offrir les trois principaux portefeuilles mobiles utilisés par les Canadiens

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui que, par suite de son partenariat avec Google visant à mettre en place Android Pay pour ses clients ce lundi, elle est la première institution financière canadienne à offrir les trois principaux portefeuilles mobiles.

Grâce à l'offre d'Android Pay en tant qu'autre mode de paiement simple et sécuritaire, les clients CIBC peuvent désormais utiliser leurs téléphones Android pour régler des achats courants partout où les paiements sans contact sont acceptés en y ajoutant leurs cartes de crédit dès aujourd'hui, et leurs cartes de débit à compter de lundi.

« Android Pay offre à nos clients un nouvel espace numérique où ils peuvent ajouter leurs cartes de crédit et de débit CIBC et effectuer facilement des paiements sans contact au moyen de leur téléphone dans des établissements de détail partout au Canada, affirme Todd Roberts, premier vice-président, Innovation, Banque CIBC. Ce mode de paiement pratique et sécurisé offre également une fonctionnalité de paiement facile intégrée à l'application, ce qui permet aux clients d'effectuer des achats directement en sélectionnant l'option Android Pay dans l'application mobile de leurs détaillants préférés au moment de payer. Voilà le type d'innovation que recherchent nos clients en matière d'expérience bancaire numérique. »

Offerte en téléchargement dans la boutique Google Play, l'application Android Pay vous procure un moyen rapide, simple et sécuritaire d'utiliser une carte pour acheter des articles dans les applications et en magasin - sans avoir à sortir un portefeuille physique. Quand vous réglez des achats en magasin l'application ne communique pas le numéro de votre carte de crédit ou de débit en tant que telle au marchand. Votre appareil peut vous transmettre un avis sur les opérations effectuées avec Android Pay. De plus, en cas de vol ou de perte de votre téléphone, il vous suffit d'utiliser l'outil Localiser mon appareil pour verrouiller instantanément votre appareil, où que vous soyez, le protéger par un nouveau mot de passe, ou même effacer tous les renseignements personnels qui s'y trouvent. Android Pay est compatible avec les appareils et tablettes Android dotés de la technologie NFC et du système d'exploitation KitKat, version 4.4 ou ultérieure.

« Nous sommes très heureux d'offrir aux utilisateurs d'appareils Android du Canada la simplicité et la sécurité des paiements mobiles, mentionne Pali Bhat, vice-président, Produits de paiement, Google. À compter d'aujourd'hui, les consommateurs canadiens seront en mesure d'utiliser Android Pay à des centaines de milliers de terminaux de paiement sans contact partout au Canada. »

