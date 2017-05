Trois jeunes dans les coulisses de l'élection partielle de Gouin







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors de l'élection partielle qui s'est déroulée lundi dernier dans la circonscription de Gouin, Justin Briand, élève de 4e secondaire à l'école alternative Le Vitrail, ainsi que Leïla Brochier et Elizabeth Sebastiao-Cordeau, deux élèves de 1re secondaire à l'école Père-Marquette, ont participé à Vivre les coulisses d'une élection, une activité organisée par le Directeur général des élections du Québec et qui vise à démystifier le processus électoral auprès des jeunes et à les sensibiliser à l'exercice du droit de vote. Les trois jeunes futurs électeurs ont notamment eu l'occasion d'assister à la transformation d'une école en bureau de vote, de visiter le bureau de la directrice du scrutin et de comprendre comment se déroule le dépouillement du vote.

Sur la photo, de gauche à droite : Justin Briand, Elizabeth Sebastiao-Cordeau et Leïla Brochier se préparent à entrer dans les coulisses de l'élection!

