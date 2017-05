Mines Richmont annonce de solides résultats provenant de l'évaluation économique préliminaire du scénario d'expansion de la mine Island Gold







TSX - NYSE: RIC

Première étape positive d'une transformation multi-phases de la mine Island Gold; Faibles coûts au sein de l'industrie et forte génération de liquidités

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Mines Richmont inc. (TSX: RIC) (NYSE: RIC) (« Richmont » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer des résultats positifs provenant d'une évaluation économique préliminaire du scénario d'expansion (« EEP du scénario d'expansion ») complétée pour la mine Island Gold, située au nord de l'Ontario, Canada. L'évaluation confirme que l'augmentation de la productivité de la mine souterraine et de l'usine à 1 100 tonnes par jour favorisera une forte croissance de la production de 22 %. Island Gold aura un des coûts de production au comptant le plus bas de l'industrie tout en générant de bonnes liquidités pour la période de huit ans de la Phase 1, avec un faible investissement en capital de 28,2 M$ (20,9 M$ US). L'augmentation à 1 100 tonnes par jour est actuellement en cours et l'opération devrait atteindre le taux de rendement cible vers la fin de 2018. (Tous les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

« Les résultats positifs de l'EEP du scénario d'expansion représentent un tournant clé et la prochaine étape de notre approche par phases afin d'exploiter pleinement le potentiel que recèle la mine Island Gold. Avec un capital minimal, nous positionnons la mine comme une opération à faible coût qui devrait générer d'importantes liquidités après avoir financé tous les projets et le maintien des opérations », a déclaré Renaud Adams, président et chef de la direction. Il a poursuivi : « Il est important de préciser que l'EEP du scénario d'expansion n'inclut que 24 % des ressources présumées actuelles au 31 décembre 2016. Toutes les ressources en dehors de la zone d'intérêt principale, en dessous du niveau 1 000 m et à l'est de la zone visée par l'EEP du scénario d'expansion, ont été exclues, elles seront éventuellement considérées dans une deuxième phase potentielle d'expansion alors que nous continuons à accroître l'inventaire des ressources grâce à nos programmes de forage stratégiques ».

Faits saillants de l'EEP du scénario d'expansion de la mine Island Gold

Selon l'EEP du scénario d'expansion, la mine devrait produire en moyenne 125 000 onces d'or par année, à l'exclusion de la période de transition 2017 et 2018, ou une moyenne de 115 000 onces annuellement pour la période de 8 ans.

2018, ou une moyenne de 115 000 onces annuellement pour la période de 8 ans. Profil de producteur à faibles coûts au sein de l'industrie pour la période visée par l'EEP du scénario d'expansion, incluant des coûts au comptant d'environ 650 $ (480 $ US) l'once, un coût global de production (« CGP ») d'environ 835 $ (620 $ US) l'once et un coût total (« CT »), comprenant tout le capital relatif au projet et les coûts nécessaires au maintien de la production d'environ 910 $ (675 $ US) l'once.

Un investissement en capital minimal de 28,2 M$ (20,9 M$) est estimé afin de supporter l'augmentation de la productivité de 900 à 1 100 tonnes par jour, ce qui permettra de générer d'importantes liquidités avant impôts, après tous les investissements en immobilisations. Pour les huit années considérées par l'EEP du scénario d'expansion, ces liquidités seraient de 749 M$ (555 M$ US) à un prix de l'or au comptant de 1 700 $ (1 260 $ US) l'once, ou de 615 M$ (456 M$ US) à un prix de l'or inférieur de 1 550 $ (1 150 $ US) l'once.

Des opportunités supplémentaires existent pour de nouveaux scénarios d'expansion et le prolongement de la vie de la mine, car l'EEP du scénario d'expansion n'inclut qu'environ 24 % du total des ressources présumées actuelles (au 31 décembre 2016), ce qui exclut plus de 750 000 onces de ressources présumées et ne prend pas en considération le plus récent succès de forage obtenu latéralement vers l'est et en profondeur sous le niveau 1 000 m.





Sommaire de l'EEP du scénario d'expansion (1 100 tpj) Tonnes usinées (Mt) 3,1 Teneur à l'entrée (g/t) 9,68 Plan de minage (années) 8 Tonnes minées et usinées par jour (excl. la transition 2017-2018) 1 100 Récupération d'or (%) 96,5 Production totale (en milliers d'onces) 926 Production d'or annuelle moyenne (en milliers d'onces) 115 Production d'or annuelle moyenne (excl. la transition 2017-2018) (en milliers d'onces) 125

Sommaire de l'EEP du scénario d'expansion (1 100 tonnes par jour) (CAN : US taux de change de 1,35 : 1) Prix de l'or ($ CAN) Prix de l'or ($ US)

Prix de l'or actuel Scénario conservateur Prix de l'or actuel Scénario conservateur

1 700 $/oz 1 550 $/oz 1 260 $ US/oz 1 150 $ US/oz Coût unitaire d'exploitation moyen ($/t)(1,4) 191 189 141 140 Coût au comptant ($/oz)(1,2,4) 652 646 483 479 CGP ($/oz)(1,2,4) 837 832 620 616 Coûts nécessaires au maintien de la









production (M$) 168 168 124 124 Investissement dans le projet (M$)(3) 68 68 50 50 Coût total ($/oz)(1,2,3,4) 910 906 674 671 Liquidités nettes cumulées (M$)(5,6) 749 615 555 456 VAN avant impôts5%(6) 580 473 430 350 VAN après impôts5%(6) 452 379 335 281 (1) L'EEP du scénario d'expansion utilise comme hypothèses un prix de l'or de 1 700 $ (1 260 $ US) et 1 550 $ (1 150 $ US) l'once et un taux de change CAN : US de 1,35. (2) Mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du premier trimestre 2017. (3) Les investissements dans le projet comprennent un capital minimal d''expansion de 28,2 M$ et des investissements liés au développement accéléré de la mine et aux infrastructures de 40 M$. (4) Incluant les redevances. (5) Les liquidités générées avant impôts tiennent compte des coûts opérationnels et des investissements en coûts de maintien et en projet. (6) Pour tous les calculs, la teneur de coupure utilisée est celle du 31 décembre 2016 et ne tient pas compte des ajustements liés aux hypothèses des différents prix de l'or.

Tableau d'analyse de sensibilité des liquidités générées avant impôts

Le tableau ci-dessous démontre un estimé des liquidités générées avant impôts à différents prix de l'or et taux de change, lequel démontre que le plan de minage de l'EEP du scénario d'expansion génère des liquidités positives avant impôts, même à un prix de l'or de 1 000 $ US l'once et un taux de change à parité.



Analyse de sensibilité des liquidités générées avant impôts(1)(2)(M$ CAN)

Prix de l'or ($ US) CAN : US

1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1,00 123 212 302 391 481 1,10 212 311 409 507 606 1,20 302 409 516 623 731 1,30 391 507 623 740 856 1,35 436 556 677 798 918 1,40 481 606 731 856 981 1,45 525 655 784 914 1 043 (1) Pour tous les calculs, la teneur de coupure utilisée est celle du 31 décembre 2016 et ne tient pas compte des ajustements liés aux hypothèses des différents prix de l'or. (2) Les liquidités générées avant impôts tiennent compte des coûts opérationnels et des investissements en coût de maintien et en projet.

« En s'appuyant sur notre historique de croissance de la production et de réduction des coûts, L'EEP du scénario d'expansion représente seulement la première étape d'une stratégie disciplinée en plusieurs phases pour positionner la mine Island Gold en tant que producteur d'or à faible coût de classe mondiale, avec une croissance additionnelle de la production et une durée de vie de mine minimale de plus de 10 ans », a déclaré Renaud Adams. Il a poursuivi, « À court terme, il existe d'autres opportunités d'accroître la productivité et d'améliorer notre structure de coûts qui n'ont pas été considérées dans l'EEP du scénario d'expansion et qui pourraient aller au-delà des excellents résultats de l'EEP du scénario d'expansion. Le succès de nos programmes d'exploration stratégiques continuera d'être une grande priorité alors que nous continuons à transformer Island Gold en un actif de plusieurs millions d'onces. »

FAITS SAILLANTS TECHNIQUES (cliquer ici pour la portion technique et financière correspondante de la présentation de l'EEP du scénario d'expansion - disponible en anglais seulement)

L'EEP du scénario d'expansion a été développée grâce aux efforts combinés de l'équipe technique interne de la Société et au consultant indépendant, Soutex inc. Le consultant indépendant, InnovExplo inc. a travaillé avec l'équipe technique interne lors des étapes préliminaires de l'étude relative à la conception de la mine. L'équipe technique interne a élaboré le plan de minage détaillé, son échéancier et les coûts et a complété la modélisation des ressources, ainsi que l'estimation des réserves et des ressources de décembre 2016. Soutex inc., avec la collaboration de WSP Global Inc., a fourni les concepts de mise à niveau et d'expansion de l'usine avec les estimations de coûts.

L'objectif de l'EEP du scénario d'expansion était de considérer la stratégie la plus rentable du point de vue du coût et du capital pour exploiter la portion des ressources minérales situées dans la zone principale d'intérêt sur quatre horizons miniers, jusqu'à une profondeur maximale de 1 000 mètres sous la surface en utilisant les infrastructures actuelles de la mine. La direction reste concentrée sur la transformation de la mine à haute teneur Island Gold en l'une des mines d'or souterraines au plus faible coût située dans une des juridictions à faible risque des Amériques.

Réserves et ressources (31 décembre 2016)

Les réserves et ressources minérales actuelles au 31 décembre 20161 pour la mine Island Gold comprennent :

752 000 onces de réserves prouvées et probables (2,6 Mt à une teneur moyenne de 9,17 g/t).

moyenne de 9,17 g/t). 91 000 onces de ressources mesurées et indiquées (0,5 Mt à une teneur moyenne de 5,94 g/t).

moyenne de 5,94 g/t). 996 000 onces de ressources présumées (3,0 Mt à une teneur moyenne de 10,18 g/t).

Les ressources minérales présentées n'incluent pas les réserves minérales.

Total des ressources minérales comprises dans l'EEP du scénario d'expansion :

Toutes les réserves au 31 décembre 2016 (incl. mine supérieure) ont été utilisées dans l'EEP du scénario d'expansion. Aux fins de cette EEP du scénario d'expansion, toutes les réserves minérales incluses dans le plan de minage ont été considérées comme des ressources mesurées et indiquées.

Toutes les ressources mesurées et indiquées au 31 décembre 2016 ont été incluses dans l'EEP du scénario d'expansion.

Seules les ressources présumées au 31 décembre 2016 incluses dans la structure principale la plus continue en profondeur entre les niveaux 450 m et 1 000 m ont été incorporées dans l'EEP du scénario d'expansion, elles sont principalement situées dans le quatrième horizon minier. Seulement environ 24 % du total des ressources présumées au 31 décembre 2016 ont été incorporées dans l'EEP du scénario d'expansion.

Ressources totales non diluées utilisées dans l'EEP du scénario d'expansion :

879 000 onces de ressources mesurées et indiquées (2,6 Mt à une teneur moyenne de 10,65 g/t).

moyenne de 10,65 g/t).

238 000 onces de ressources présumées (0,5 Mt à une teneur moyenne de 14,95 g/t).

moyenne de 14,95 g/t). Les paramètres au 31 décembre 2016 pour la dilution et la récupération minière ainsi que pour la teneur de coupure ont été utilisés pour estimer un total de 3,1 Mt à 9,68 g/t d'or de matériel dilué utilisé dans le plan de minage de l'EEP du scénario d'expansion pour un total de 964 000 onces d'or.







1 Pour plus d'information à propos de l'estimation des réserves et des ressources actuelles, veuillez vous référer au communiqué daté du 31 janvier 2017 disponible au www.richmont-mines.com.

Exploitation minière souterraine

L'EEP du scénario d'expansion considère principalement l'extraction par chantiers longs trous sur quatre horizons miniers, jusqu'à une profondeur maximale de 1 000 mètres en utilisant le système actuel à double rampe. L'exploitation minière par méthode Alimak est également considérée dans l'extraction d'un petit bloc de réserve isolé à l'ouest. La Société avance actuellement le développement du système à double rampe, qui soutiendra l'exploitation multi-chantiers à partir de 2018. À la fin du premier trimestre de 2017, la rampe principale avait atteint une profondeur verticale de 860 mètres. Les ressources minérales ont été développées et exposées jusqu'au niveau 800 m et l'exploitation minière par chantiers longs trous est actuellement en cours dans les premier et deuxième horizons jusqu'au niveau 740 m et dans la partie supérieure du troisième horizon. L'EEP du scénario d'expansion considère l'utilisation du système à double rampe sur la période de 8 ans sans qu'aucune infrastructure supplémentaire ne soit requise.

À la fin de 2014, la Société a initié une stratégie de développement souterrain accéléré dans le but de soutenir l'augmentation des taux d'extraction dans les niveaux inférieurs de la mine (jusqu'à une profondeur maximale de 1 000 mètres) sans infrastructure supplémentaire. En 2015 et 2016, le rapport entre le stérile et le minerai extrait a été maintenu à environ 1 : 1 afin de faire progresser le système à double rampe avant le lancement des activités minières dans les chantiers, réduisant ainsi le nombre total de tonnes (minerai et stérile) à exploiter dans le futur. L'EEP du scénario d'expansion indique que tout le développement dans le stérile sera complété au début de 2021, ce qui entraînera un taux moyen très faible de stérile versus minerai de 0,33 pour la période de huit ans considérée dans l'EEP du scénario d'expansion, diminuant largement les risques liés au taux d'extraction de 1 100 tonnes par jour dans les horizons inférieurs de la mine. Des camions de plus grande capacité seront ajoutés au fur et à mesure que les activités minières passeront aux zones inférieures de la mine, ce qui augmentera également la productivité tout en optimisant la structure des coûts unitaires du minage en profondeur.

Mise à niveau de l'usine

Une étude conceptuelle préparée par Soutex inc. en collaboration avec WSP Global Inc. a été considérée pour l'EEP du scénario d'expansion, elle tient compte d'un accroissement de la capacité d'usinage à un minimum de 1 200 tonnes par jour. La capacité supplémentaire nécessite un investissement de seulement 15,7 M$. L'usine fonctionne actuellement au-dessus du scénario de base de 900 tonnes par jour (926 au premier trimestre de 2017) et devrait accroître sa capacité jusqu'à une moyenne de 1 100 tonnes par jour d'ici la fin de 2018. L'expansion de l'usine concerne principalement la mise à niveau du circuit de broyage avec un broyeur à boulets supplémentaire, qui est actuellement à l'étude. L'ingénierie de base est en cours et l'ingénierie détaillée devrait débuter en juin.

FAITS SAILLANTS DE L'EEP DU SCÉNARIO D'EXPANSION RELATIFS AUX COÛTS

Coûts de production $ $ US Coûts d'exploitation minière ($/t) 129 95 Coûts d'usinage ($/t) 28 21 Frais généraux et administratifs ($/t) 16 12 Coût total de production par tonne usinée ($/t) 173 128

La Société exploite la mine Island Gold depuis 2007 et l'EEP du scénario d'expansion a utilisé les données actuelles des coûts incluant l'exploitation minière, l'usinage, les coûts généraux et d'administration et les redevances, ainsi que les coûts en capitaux pour le développement souterrain et les infrastructures.

Les coûts unitaires d'exploitation minière devraient diminuer au cours de la vie de la mine, car le développement du minerai plus coûteux, sera achevé au début de 2022, ceci sera partiellement contrebalancé par les coûts plus élevés associés à la transition de l'exploitation plus en profondeur vers le quatrième horizon minier et les coûts plus élevés associés à l'exploitation minière par Alimak. Les coûts unitaires d'exploitation seront en moyenne de 129 $ (95 $ US) la tonne au cours des 8 années considérées dans l'EEP du scénario d'expansion.

Les coûts unitaires d'usinage devraient diminuer de 8 %, à 28 $ (21 $ US) par tonne une fois que l'usine aura atteint sa capacité d'usinage cible de 1 100 tonnes par jour à la fin de 2018.

Les coûts généraux et d'administration devraient bénéficier des économies d'échelle débutant en 2019 et atteindront une moyenne de 16 $ la tonne.

Investissement total en capital $ $ US Coûts nécessaires au maintien de la production (M$) 168 124 Investissement dans le projet (M$) 68 50

Investissements liés à l'expansion (M$) 28 20

Développement accéléré et infrastructures (M$) 40 30 Investissement total (M$) 236 174

L'EEP du scénario d'expansion estime les besoins en capital nécessaire au maintien de la production à 168 M$ (124 M$ US) au cours de la période de huit ans considérée par l'EEP du scénario d'expansion. Ces investissements demeureront élevés au cours des quatre premières années en raison de l'avancement du développement des rampes souterraines, du développement latéral pour l'exploitation minière par Alimak, des infrastructures de surface, des mises à niveau pour des équipements mobiles de plus grande capacité ainsi que l'augmentation de la capacité du parc à résidus. Le capital nécessaire au maintien de la production diminuera à des niveaux normalisés à partir de 2021. Les investissements annuels devraient être en moyenne de 21 M$ (16 M$ US) au cours de la période de l'EEP du scénario d'expansion.

Les besoins en capital total du projet de 68 M$ (51 M$ US) sont constitués principalement du développement accéléré de la rampe souterraine (29 M$) pour soutenir l'exploitation minière multi-chantiers ainsi que les infrastructures (11 M$). Ces dépenses auraient été catégorisées en dépenses en capital de soutien dans un scénario de base de 900 tonnes par jour. De plus, les investissements dans le projet comprennent un capital minimal d'expansion (28 M$) pour soutenir l'augmentation de la productivité à 1 100 tonnes par jour. Les investissements dans le projet seront achevés en 2018, à ce moment-là, l'opération nécessitera seulement des investissements pour le maintien de la production.





Investissement lié à l'expansion $ $ US Investissement total (M$) 28,2 20,9 Expansion de l'usine (M$) 15,7 11,6 Équipement mobile (M$) 7,3 5,4 Infrastructures (M$) 5,2 3,9

Permis

En décembre 2016, la Société a reçu les modifications des deux autorisations environnementales (AE) au sujet de l'air et des eaux usées du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario pour sa mine Island Gold située dans le nord de l'Ontario. Ces modifications autorisent l'accroissement potentiel du taux d'extraction et de traitement du minerai à une moyenne de 1 100 tonnes par jour comme envisagé dans l'évaluation économique préliminaire du scénario d'expansion. Les AE modifiées autorisent la mine à traiter jusqu'à 401 500 tonnes de minerai par année (1 100 tonnes par jour), avec la possibilité de traiter jusqu'à un maximum de 38 480 tonnes par mois.

Redevances et impôts

Les paiements de redevances augmenteront graduellement à mesure que les activités minières transiteront vers les niveaux inférieurs de la mine et représentent en moyenne environ 3,5 % pour la durée de vie de la mine.

L'EEP du scénario d'expansion indique que les impôts à payer augmenteront graduellement au cours de la vie de la mine, et Island Gold deviendra entièrement imposable en 2021. Le taux d'imposition moyen effectif pour la durée de vie de la mine dans l'EEP du scénario d'expansion est estimé à 22 %.

Opportunités d'avenir

Il y a d'autres opportunités qui pourraient avoir un impact positif sur les performances opérationnelles et sur les coûts qui n'ont pas été intégrées à l'EEP du scénario d'expansion, y compris l'implantation de stratégies d'efficacité opérationnelle déjà en cours, d'initiatives de réduction des coûts, ainsi que l'optimisation des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'EEP du scénario d'expansion ne tient pas compte de tout succès d'exploration qui pourrait avoir une incidence positive sur le plan de minage, y compris la délimitation d'onces de ressources supplémentaires, principalement dans le corridor latéral vers l'est. L'EEP du scénario d'expansion ne considère pas la conversion potentielle des 750 000 onces de ressources présumées qui n'ont pas été incluses dans l'évaluation.

La Société continuera d'évaluer une potentielle phase 2 de scénario d'expansion dans le but de positionner la mine Island Gold en tant que producteur à faible coût avec un profil de production annuelle entre 150 000 et 200 000 onces, sur une durée de vie de mine de plus de 10 ans. La stratégie de la phase 2 dépend du succès de nos programmes de forage à accroître notre inventaire de ressources au-delà de deux millions d'onces d'or, net de l'épuisement. Avec plus de 450 000 onces de nouvelles ressources découvertes en 2016 à un faible coût de 35 $ l'once, la Société est convaincue que le potentiel d'exploration d'Island Gold continuera à être confirmé au cours des années à venir.

Divulgation technique et personnes qualifiées

Les estimations de production et de coûts contenues dans ce rapport sont en partie basées sur des ressources présumées et sont donc de nature préliminaire. Les ressources présumées sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour leur appliquer des paramètres miniers et économiques, ou être classées comme réserves minérales. Il n'est pas certain que la conversion des ressources minérales en réserves minérales ou les prévisions de production et de coûts sur lesquelles se fonde cette EEP du scénario d'expansion seront réalisées. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique.

Personnes qualifiées

L'EEP du scénario d'expansion a été développée grâce aux efforts combinés de l'équipe technique interne de la Société et d'un consultant indépendant, Soutex inc.

La Société déposera un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101 dans les 45 jours.

Tous les travaux pour l'EEP du scénario d'expansion ont été effectués sous la supervision directe de Daniel Adam, géo., Ph.D., vice-président, exploration et Léon LeBlanc, ing., chef ingénieur de la mine Island Gold, tous deux des employés de Mines Richmont. Les deux sont membres d'une association professionnelle et sont des personnes qualifiées selon la Norme canadienne 43-101 et ont révisé les informations techniques incluses dans ce communiqué.

Les informations relatives à la mise à niveau de l'usine, les conceptions d'expansion et les coûts estimés ont été préparés sous la supervision de Mathieu Bélisle, ing. M. Bélisle, un métallurgiste senior de Soutex inc., et une personne qualifiée et indépendante telle que définie dans la Norme canadienne 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique relatif à l'usine de ce communiqué.

L'EEP du scénario d'expansion sera déposé sur SEDAR au www.sedar.com sous le profil de Richmont dans les 45 jours.

Mines Richmont inc.

Actuellement, Mines Richmont produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La Société progresse également avec le développement de l'extension en profondeur de la ressource à haute teneur de la mine Island Gold, en Ontario. Avec 35 ans d'expérience en exploration, développement et exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de façon rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir », « objectif » et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils ont été faits. Sauf exception prévue dans les lois et règlements applicables la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent la capacité à augmenter la productivité à 1 100 tonnes par jour en temps opportun, la capacité à atteindre les niveaux de production améliorés attendus, la capacité de réaliser d'autres scénarios d'expansion, toute augmentation du capital et les changements dans les coûts de développement/infrastructures, les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières et le développement minier pouvant influer sur les revenus et les coûts de production. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques sont décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et intérimaires de Richmont. L'information prospective incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce communiqué.

Mise en garde à l'intention des investisseurs américains concernant les estimations des ressources

L'information contenue dans ce communiqué a pour but de se conformer aux exigences de la Bourse de Toronto et de la législation canadienne en matière de valeurs mobilières qui s'applique, lesquelles diffèrent à certains égards des règles et réglementations promulguées en vertu de la United States Securities Exchange Act of 1934, telle qu'amendée (« Exchange Act ») et telle que promulguée par la SEC. Les exigences de la Norme canadienne 43-101 relative à l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») adoptée par les Autorités canadiennes en valeur mobilière diffèrent de manière significative de celles de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis soit la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Nous suggérons fortement aux investisseurs américains de considérer les divulgations de notre rapport annuel au moyen du formulaire 40-F, dossier no 001-14598, tel que déposé à la SEC en vertu du Exchange Act, qui peut être obtenu, sans frais, de la Société ou sous le profil de la Société sur le site Internet de la SEC à l'adresse : http://sec.gov/edgar.shtml.

Norme canadienne 43-101

Les données scientifiques ou techniques présentées dans ce communiqué ont été révisées par M. Daniel Adam, géo. Ph. D., vice-président, exploration, et M. Léon LeBlanc, ing., chef ingénieur, tous deux des employés de Mines Richmont inc. et des personnes qualifiées selon la Norme canadienne 43-101.

