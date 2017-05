Industrielle Alliance annonce le privilège de conversion et les taux de dividende pour les actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (TSX: IAG) (« Industrielle Alliance » ou « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle n'a pas l'intention d'exercer son droit de rachat de la totalité ou d'une partie de ses actions privilégiées catégorie A, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série G, actuellement en circulation (les « actions série G ») (TSX: IAG.PR.G) le 30 juin 2017. Par conséquent, et sous réserve de certaines conditions décrites dans le prospectus simplifié daté du 29 avril 2011, tel que complété par un supplément de prospectus daté du 25 mai 2012 et un supplément de prospectus daté du 20 juin 2012 (collectivement, « prospectus ») portant sur l'émission des actions série G, les porteurs des actions série G ont le droit, à leur gré, de convertir en totalité ou en partie leurs actions série G en actions privilégiées catégorie A, à taux variable et à dividende non cumulatif, série H de Industrielle Alliance (les « actions série H ») le 30 juin 2017, à raison de une action série H pour chaque action série G. Les porteurs des actions de série G ne sont pas tenus de choisir de convertir la totalité ou une partie de leurs actions de série G en actions de série H. Les porteurs qui n'exerceront pas leur droit de convertir leurs actions série G en actions série H à cette date continueront de détenir leurs actions série G, sauf si elles sont automatiquement converties conformément aux modalités des actions de série G, aux termes du résumé de ces modalités présenté dans le prospectus et ci?dessous.

Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions suivantes : i) si Industrielle Alliance établit que moins de 1 000 000 d'actions série H seraient en circulation après le 30 juin 2017, alors les porteurs d'actions série G n'auront pas le droit de convertir leurs actions en actions série H et ii) de même, si Industrielle Alliance établit que moins de 1 000 000 d'actions série G demeureraient en circulation après le 30 juin 2017, alors toutes les actions série G qui resteront seront converties automatiquement en actions série H le 30 juin 2017, à raison de une action série H pour chaque action série G. Dans les deux cas, Industrielle Alliance donnera un avis écrit en ce sens au porteur inscrit des actions série G au plus tard le 22 juin 2017.

En ce qui concerne les actions série G qui demeureront en circulation après le 30 juin 2017, les porteurs des actions série G auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés non cumulatifs et fixes lorsqu'ils seront déclarés par le conseil d'administration de Industrielle Alliance, lesquels seront payables trimestriellement et sous réserve des dispositions de la Loi sur les assurances (Québec). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 30 juin 2017 et se terminant le 30 juin 2022, à l'exclusion de cette date, sera de 3,777 % par année, ou 0,2360625 $ par action par trimestre, soit l'équivalent du rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans en date du 31 mai 2017 majoré de 2,85 %, déterminé conformément aux modalités des actions série G résumées dans le prospectus.

En ce qui concerne les actions série H qui pourront être émises le 30 juin 2017, les porteurs des actions série H auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés non cumulatifs et à taux variable lorsqu'ils seront déclarés par le conseil d'administration de Industrielle Alliance, lesquels seront payables trimestriellement et sous réserve des dispositions de la Loi sur les assurances (Québec). Le taux de dividende pour la période à taux variable commençant le 30 juin 2017 et se terminant le 30 septembre 2017, à l'exclusion de cette date, sera de 0,85169 % (3,379 % sur une base annualisée), et le dividende pour cette période, s'il est déclaré, sera de 0,2129225 $ par action, soit l'équivalent du rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois majoré de 2,85 % (calculé en fonction du nombre réel de jours écoulés au cours de la période trimestrielle en question divisé par 365) déterminé conformément aux modalités des actions série H résumées dans le prospectus.

Les actions série G sont émises sous forme d'« inscription en compte seulement » et tous les droits des porteurs des actions série G doivent être exercés par l'intermédiaire de la CDS ou de l'adhérent de la CDS par l'intermédiaire duquel les actions série G sont détenues. Les propriétaires véritables d'actions série G qui souhaitent exercer leur droit de conversion sont invités à communiquer dès que possible avec leur courtier ou leur autre prête-nom pour obtenir des instructions sur la façon de procéder pour exercer ce droit au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour l'exercice de ce droit, soit 17 h (heure de Montréal) le 15 juin 2017.

Une demande d'inscription des actions série H à la Bourse de Toronto (« TSX ») sera présentée.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres au Canada, aux États-Unis ou dans quelque autre territoire. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (« Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État américain et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans leur inscription en vertu de la Securities Act ou dans le cadre d'opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les conversions, les rachats, le quantum et paiement de dividendes en lien avec les actions série G et les actions série H futurs et l'inscription en bourse des actions série H. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération de la législation canadienne en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Des renseignements sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur des hypothèses ou des facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de iA Groupe financier, à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion afférent aux états financiers consolidés audités les plus récents de iA Groupe financier, aux notes « Gestion des risques associés aux instruments financiers », « Gestion du risque d'assurance » et « Passif relatif aux contrats d'assurance et passif relatif aux contrats d'investissement » afférentes aux états financiers consolidés audités les plus récents de iA Groupe financier, et dans d'autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué reflètent, à moins d'indication contraire, les attentes de iA Groupe financier à la date des présentes. iA Groupe financier ne s'engage nullement à modifier les énoncés prospectifs ni à en publier une mise à jour pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes ou pour tenir compte d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

