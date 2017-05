Invitation - Annonce sur l'agrandissement des installations d'Alimentation Couche-Tard à Laval







LAVAL, QC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Laval, Marc Demers, le fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, et le chef de la direction financière d'Alimentation Couche-Tard, Claude Tessier, invitent les représentants des médias à un point de presse sur l'agrandissement des installations d'Alimentation Couche-Tard et sur la création d'emplois à Laval.

Quoi : Point de presse - Agrandissement des installations lavalloises d'Alimentation Couche-Tard



Quand : Le mardi 6 juin 2017, 11 h



Où : Alimentation Couche-Tard, 4204, boul. Industriel, Laval (Québec), H7L 0E3



RSVP : Avant le lundi 5 juin, 11 h auprès de Louise Perreault au 450 978-5959 ou par courriel à lo.perreault@laval.ca

SOURCE Ville de Laval

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 14:53 et diffusé par :