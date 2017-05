Secteur minier québécois - Le ministre Arcand annonce des mesures concrètes appuyant une industrie stratégique pour l'économie du Québec







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui deux nouvelles mesures concrètes pour soutenir le secteur minier québécois, le plan d'action de la Vision stratégique du développement minier au Québec ainsi qu'un nouveau programme favorisant la recherche et l'innovation.

Le ministre Pierre Arcand a tenu à souligner aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'importance et le dynamisme du secteur minier québécois et a rappelé les interventions gouvernementales réalisées et en cours pour soutenir ce secteur. Il a dévoilé le plan d'action 2016?2021 qui concrétise la mise en oeuvre de la Vision stratégique du développement minier au Québec. Ce plan comprend 50 actions liées aux trois grandes orientations de la Vision stratégique :

La mise en valeur des filières minières actuelles et le développement de nouvelles;

La prévention et l'atténuation des impacts sur l'environnement;

La promotion de la participation citoyenne et de la transparence.

M. Arcand a de plus annoncé le nouveau Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM). Les entreprises minières pourront désormais se voir attribuer une aide financière pour des projets de recherche et d'innovation technologique, sociétale et environnementale axés sur le développement et l'intégration de nouvelles technologies dans les opérations minières.

Le ministre a également profité de l'occasion pour souligner la reprise dont bénéficie le secteur minier québécois, comme le démontrent le sondage de l'Institut Fraser et l'enquête de l'Institut de la statistique du Québec sur les investissements dans le domaine minier au Québec, publiés en mars 2017. La Vision stratégique du développement minier au Québec ainsi que les gestes posés au cours des dernières années par le Gouvernement du Québec pour soutenir le secteur ont contribué fortement à cette reprise.

Dans le budget 2017-2018, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour aider l'industrie minière à devenir encore plus performante, notamment en soutenant l'exploration minière et en appuyant la recherche et l'innovation dans le secteur minier, ainsi qu'un allégement fiscal favorisant le dialogue avec les communautés qui se trouvent à proximité des projets miniers.

Citation :

« Les mesures stratégiques que nous avons déployées au cours des dernières années ont permis de mettre en place des assises favorables aux investissements miniers et ont fait du Québec un endroit attrayant pour les activités minières. Je suis fier de présenter aujourd'hui notre plan d'action 2016-2021 pour le développement minier et un nouveau programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Comme vous le constatez à nouveau, notre gouvernement entend poursuivre son travail afin que les retombées économiques du secteur minier contribuent encore davantage à la prospérité de toutes les régions du Québec. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

La dernière édition du sondage annuel de l'Institut Fraser effectué auprès des sociétés minières révèle que le Québec se trouve au sixième rang mondial des territoires les plus attrayants pour l'investissement minier sur un total de 104 régions sondées. Il s'agit d'une progression remarquable, puisque le Québec occupait la 18 e position dans la version 2013 du même sondage.

position dans la version 2013 du même sondage. L'enquête effectuée par l'Institut de la statistique du Québec révèle que les investissements miniers totaux au Québec ont augmenté de 2,5 % entre 2015 et 2016 pour atteindre 2,56 G$. Il s'agit là d'une première augmentation observée depuis le sommet historique de 2012. De plus, les investissements en exploration et en mise en valeur ont augmenté de 7,8 % en 2016, une première depuis 2011.

2016 pour atteindre 2,56 G$. Il s'agit là d'une première augmentation observée depuis le sommet historique de 2012. De plus, les investissements en exploration et en mise en valeur ont augmenté de 7,8 % en 2016, une première depuis 2011. Le PARIDM est un programme de soutien qui a pour but de favoriser l'innovation dans le domaine minier et de permettre à l'industrie minière de demeurer compétitive :

Il touche toutes les phases du développement minier, de l'exploration à la restauration minière en passant par l'exploitation, la transformation et le traitement du minerai. Il aborde également l'axe de développement sociétal, notamment par l'amélioration de la sécurité des travailleurs, et l'axe environnemental, notamment par des objectifs de réduction de l'empreinte environnementale, peu importe la phase de développement.



Il s'adresse à toute société par actions ou à tout regroupement de sociétés par actions immatriculé au registraire des entreprises du Québec qui a un établissement actif dans le secteur minier. Le programme vise à financer au maximum 40 % des dépenses effectuées dans le cadre d'un contrat de recherche ou de développement avec une université, un centre de recherche, un consortium de recherche ou un organisme admissible. L'aide financière pourra être combinée à d'autres types d'aide offerts par des ministères ou organismes, et ce, jusqu'à 70 % des dépenses admissibles.



En plus d'investissements importants, le secteur minier représente des ventes d'une valeur de plus de 8 G$ annuellement pour le Québec et génère près de 30 000 emplois directs et indirects.

Liens connexes :

Le plan d'action de la Vision stratégique du développement minier au Québec : un plan d'action comportant trois grandes orientations, qui tiennent compte des principes du développement durable, ainsi que 50 actions : mern.gouv.qc.ca/mines/strategie;

Pour obtenir plus d'information et connaître les critères du PARIDM, vous pouvez consulter le site Web suivant : www.mern.gouv.qc.ca/guichet/programmes/programmes-information-mines.jsp?ID=11926.

