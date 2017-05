Cet été, partez en Mission Atmosphère ! Programme de leadership jeunesse sur la météo, les changements climatiques et la résilience







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour la toute première fois, près de 50 participants âgés entre 14 et 17 ans sont attendus cet été à la Biosphère - Musée de l'environnement pour Mission Atmosphère. Offert en français (7 au 11 août) et en anglais (14 au 18 août), il accueillera des ados curieux des sciences atmosphériques pour vivre une expérience hors du commun. En vedette : expérimentations ludiques, visites exclusives et rencontres inspirantes avec des experts du milieu.

Les participants pourront découvrir les outils de prévision météorologique à la fine pointe de la technologie, apprendre à se préparer aux événements météorologiques extrêmes et démystifier la question des changements climatiques. Une programmation équilibrée est proposée, ponctuée d'activités récréatives et dynamiques menées par des éducateurs naturalistes de GUEPE.

« En tant que leader dans la lutte contre les changements climatiques, le Québec s'est donné les moyens d'agir, notamment grâce à son marché du carbone, dont les revenus sont versés au Fonds vert pour être réinvestis à 100 % dans la mise en oeuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Comme tous les acteurs de la société, les citoyens sont appelés à se mobiliser dans la lutte contre les changements climatiques, car chaque geste compte. C'est avec des projets stimulants comme celui de Mission Atmosphère que les jeunes du Québec peuvent mieux comprendre la question des changements climatiques. C'est la raison d'être du programme Action-Climat Québec, une initiative qui vient soutenir la volonté des citoyennes et des citoyens d'induire autour d'eux des changements de comportements durables. Il faut agir dès maintenant. Il en va de notre avenir et de celui de nos enfants », a fait savoir David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

À la fin du programme, les adolescents seront invités à mener un projet dans leur communauté pour informer la population et les inciter à prendre des actions concrètes pour contrer les changements climatiques. Les projets seront supportés par des mentors; des experts rencontrés à travers leur formation. Au cours de l'année, un événement de reconnaissance sera réalisé pour souligner le travail accompli.

La force de ce projet repose également sur ses nombreux collaborateurs. En effet, les organisations suivantes contribuent en temps et en ressources afin de faire vivre une semaine hors de l'ordinaire aux participants. Un merci tout spécial au Service météorologique du Canada d'Environnement et Changement Climatique Canada, Santé Canada, la Coopérative Forêt d'Arden, Réalité climatique Canada, Ouranos, la Fondation Monique Fitz-Back ainsi que la Commission scolaire de Montréal.

Ce projet est financé en partie par le Fonds vert dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier, le gouvernement du Québec, ainsi que la contribution de la Biosphère - Musée de l'environnement d'Environnement et Changement climatique Canada et de GUEPE.

Pour en savoir davantage ou pour vous inscrire, visitez le site web de GUEPE (www.guepe.qc.ca).

À propos de GUEPE

Rappelons que le GUEPE est un organisme à but non-lucratif qui offre des services éducatifs et professionnels aux jeunes et à la population en sciences de la nature et en environnement ainsi qu'en plein air. L'an dernier, l'organisme a touché plus de 100 000 personnes, par le biais de ses activités.

À propos du Fonds vert

Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux enchères du marché du carbone sont versés, finance notamment la mise en oeuvre des mesures du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, qui se décline en plus de 150 actions. Ces dernières visent à réduire les émissions de GES ainsi qu'à améliorer la capacité d'adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu'à maintenant, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 1,6 milliard de dollars pour le Québec, qui servent à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

SOURCE GUEPE

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :