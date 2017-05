TFI International annonce une nomination au conseil d'administration







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mai 2017) - TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Debra Kelly-Ennis à son conseil d'administration, à compter du 29 mai 2017.

Mme Kelly-Ennis possède une vaste expérience comme chef de la direction et administratrice, ayant occupé des postes de haute direction dans diverses organisations des secteurs des biens de consommation emballés et durables, de l'automobile, de l'hôtellerie et de l'immobilier.

Elle a été présidente et chef de la direction de Diageo Canada et siège actuellement aux conseils d'administration de Carnival Corporation & PLC, la plus importante société de voyages et de loisirs au monde, et d'Altria Group, Inc., société mère de Philip Morris USA, John Middleton US, Smokeless Tobacco Company et Ste. Michele Wines. Mme Kelly-Ennis s'est vu décerner le titre de membre émérite du conseil d'administration de Dress for Success, un organisme de bienfaisance international dont la mission est d'aider des femmes à retourner sur le marché du travail. Elle a siégé à ce conseil d'administration de 2007 à 2013. En outre, Mme Kelly-Ennis a occupé des postes de haute direction pour le compte de General Motors Corporation, Gerber Foods Company, RJR/Nabisco, Inc. et la division alimentaire de la société Coca-Cola.

En reconnaissance de sa contribution, Mme Kelly-Ennis a été nommée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada en 2009, 2010, 2011 et 2012.

« Nous sommes ravis que Mme Kelly-Ennis se joigne au conseil d'administration de TFI International. Elle a su faire preuve d'une vision stratégique des affaires, d'un leadership et d'un sens aigu des questions financières qui nous seront utiles dans la poursuite de notre croissance. Son expertise vient compléter celle des membres actuels de notre conseil d'administration, » a déclaré Alain Bédard, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de TFI International.

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.tfiintl.com.

