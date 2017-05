Avis aux médias - La Tournée de la présidence sur la Côte-Nord







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, rencontrera les élèves de l'école Mgr-Scheffer, à l'occasion de la Tournée de la présidence. Les représentants des médias sont invités à assister à cette rencontre.

« La Tournée est une belle occasion d'échanger avec les jeunes et d'être à leur écoute. Nos visites dans les écoles nous permettent, à mes collègues et à moi-même, de clarifier le rôle des députés et la place du Parlement dans notre société », a souligné M. Chagnon.

Date : Le lundi 5 juin 2017

Visite de l'école Mgr-Scheffer

Lieu : 370, rue Monseigneur Scheffer, Lourdes-de-Blanc-Sablon

Heure : 13 h 30

Après sa présentation et la période d'échanges avec les élèves, M. Jacques Chagnon sera disponible pour de courtes entrevues sur les thèmes de la Tournée. Pour plus de renseignements, consultez la section Participez du site Par ici la démocratie.

