La Ville de Montréal dévoile la nouvelle solution numérique « Montréal, nouveau départ » et les résultats d'un sondage portant sur les besoins des nouveaux arrivants







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le vice-président et responsable de la réforme administrative, de la jeunesse, de la Ville intelligente ainsi que des technologies de l'information au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Harout Chitilian, a dévoilé aujourd'hui, dans le cadre du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ), le projet de solution numérique « Montréal, nouveau départ » destiné aux nouveaux arrivants qui s'installent dans la métropole ainsi que les résultats d'un sondage auprès de cette tranche de la population montréalaise sur ses besoins en matière d'intégration économique et sociale.

M. Chitilian a présenté la première mouture de « Montréal, nouveau départ » conçue par la Ville de Montréal afin de répondre, de façon personnalisée, aux besoins quant aux premières démarches d'installation et de recherche d'emploi ainsi qu'à l'apprentissage du français des nouveaux arrivants dans leur quartier. Cette première version sera testée auprès des visiteurs du SIIQ et les commentaires recueillis serviront à bonifier la solution numérique.

Le projet numérique « Montréal, nouveau départ » a été développé en tenant compte des résultats d'un sondage en ligne et d'entrevues dirigés, à l'hiver 2017, par Immigrant Québec et l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants auprès de 1 522 nouveaux arrivants. La trentaine de questions qui ont été posées aux répondants ont permis de vérifier la pertinence des ressources existantes et des canaux de communication.

« La solution numérique « Montréal, nouveau départ » permettra aux nouveaux arrivants de connaître en quelques clics les services de proximité susceptibles de répondre à leurs besoins actuels. Le sondage, réalisé par Immigrant Québec et de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants à la demande de la Ville de Montréal, nous permet de découvrir que les nouveaux arrivants ont des besoins différents selon leur statut. Nous avons adapté notre solution numérique en fonction des différences observées dans le sondage », a déclaré M. Harout Chitilian.

Sondage sur les besoins des nouveaux arrivants

L'un des résultats innovants du sondage révèle non seulement la méconnaissance de l'offre de services existante, mais aussi son inadéquation avec les besoins des résidents temporaires pourtant en nombre grandissant à Montréal. À titre d'exemple, l'étude montre que les répondants qui ont un statut de résident permanent ont tendance à préparer leur entrée professionnelle depuis leur pays d'origine. Les répondants ayant un statut de résident temporaire, pour leur part, et cela malgré le fait que près de 60 % d'entre eux souhaitent demeurer à Montréal plus de 5 ans, se préparent généralement moins et n'ont pas accès aux mêmes informations et services que les résidents permanents. Pour ce qui a trait à l'emploi, 20 % de l'ensemble des répondants ont trouvé un emploi dans leur domaine trois mois après leur arrivée à Montréal.

« Nous croyons qu'en mettant en place des outils en faveur de l'intégration rapide des nouveaux arrivants, en collaboration avec des partenaires de divers domaines, nous parviendrons à nous enrichir des forces vives que représentent ces nouveaux arrivants pour le développement économique et social de la métropole. C'est un geste de plus vers un Montréal inclusif », a conclu M. Chitilian.

Rappelons que Montréal a accueilli, en 2015, 35 000 nouveaux résidents permanents et près de 68 000 immigrants avec un statut temporaire, soit 280 personnes par jour et 73 % des immigrants qui s'installent au Québec. En 2016, la Ville de Montréal a créé le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) en vue de mobiliser et de concerter l'ensemble des acteurs du territoire soucieux de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants. La solution numérique « Montréal, nouveau départ » et le projet Intégration-Travail-Formation sont des initiatives coordonnées par le BINAM.

La solution numérique « Montréal, nouveau départ » est disponible à l'adresse suivante : montreal.ca/nouveaudepart. Le ministère de la Culture et des Communications a soutenu financièrement la section « Parler français à Montréal» par le biais du Secrétariat à la politique linguistique.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 14:05 et diffusé par :