Parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls - Soyez des nôtres pour le 30e Téléthon Opération Enfant Soleil

QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le plus grand rendez-vous québécois de solidarité envers les enfants malades et leur famille aura lieu le dimanche 4 juin à l'occasion du 30e Téléthon Opération Enfant Soleil. Diffusé au réseau TVA de 7 h à 22 h, le Téléthon soulignera particulièrement le courage des 19 Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec. Accompagnés de leur famille, ils seront au coeur de l'action et de l'émotion en direct de la loge Enfant Soleil.

Les animateurs principaux, Annie Brocoli et Maxime Landry, seront entourés d'une équipe composée d'Étienne Boulay, d'Alain Dumas, d'Anick Dumontet, de Camille Dg, de Philippe Fehmiu, de Mélanie Gagné, de Louis-Georges Girard, de Josée Lavigueur, d'Annie-Soleil Proteau, d'Étienne Drapeau, de Roseline Fillion et d'Hugues Fournel.

Dès l'ouverture du Téléthon, les artistes préférés des enfants chanteront pour leur plus grand bonheur : Annie Brocoli, Brimbelle et FouinFouin, Fredo le magicien, Les Petites Tounes, Théo et plusieurs autres. En après-midi et en soirée, de nombreux artistes mettront leur talent au profit de la cause, dont les 2Frères, Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Jean-François Breau, Julien Clerc, Paul Daraîche, Claude Dubois, Jean-Pierre Ferland, Marie-Ève Janvier, Safia Nolin, Karim Ouellet, Mario Pelchat, Nathalie et René Simard, Marie-Élaine Thibert, Vincent Vallières ainsi que Charles Kardos, gagnant de la Voix Junior.

C'est en grand nombre que le public est invité à venir assister à l'événement au Centre de foires d'ExpoCité, à Québec. L'admission et le stationnement sont gratuits, et des aires familiales avec jeux et maquillage seront aménagées sur le site. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter avec le mot-clic #oes30ans pour du contenu inédit et la rediffusion des moments forts.

Grâce à la générosité, au dévouement et à l'implication de milliers de donateurs, de bénévoles et de partenaires, Opération Enfant Soleil aide les enfants à mieux guérir en adaptant les soins hospitaliers à leurs besoins. Visionnez la publicité soulignant le 30e anniversaire et annonçant le montant remis à ce jour pour le bien-être de tous les enfants du Québec.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants de la province. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.

