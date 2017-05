Plan d'aide fédéral pour l'industrie du bois d'oeuvre - Possibilité d'entrevues avec le porte-parole de l'UMQ à Ottawa







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, sera à Ottawa le jeudi 1er juin 2017. Il pourra accorder des entrevues aux médias sur la colline parlementaire pour réagir au plan d'aide fédéral pour l'industrie du bois d'oeuvre.

Rappelons que l'UMQ a été particulièrement active sur ce dossier au cours des derniers mois. Elle a notamment procédé, en février dernier, à une tournée auprès des députés fédéraux du Québec à Ottawa et rencontré le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, sur cet enjeu au début mai à Montréal, en marge de ses Assises 2017. Le premier vice-président de l'Union a également dirigé une mission à Washington du 14 au 16 mai auprès d'élues, élus et partenaires forestiers américains.

Les demandes d'entrevue pour Monsieur Cusson peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias, au (438) 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca.

