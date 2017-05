Anciens Combattants Canada ouvre un nouveau bureau à Surrey







Le bureau du 13479, 108e Avenue offrira des services à environ 7 300 vétérans

SURREY, BC, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'extraordinaire contribution des vétérans qui ont servi notre pays. Le gouvernement va continuer d'offrir des services et des avantages aux vétérans et à leur famille, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, dans le but d'améliorer leur vie.

Les vétérans, leur famille et les intervenants locaux se joignent aujourd'hui à l'honorable Kent Hehr, ministre d'Anciens Combattants Canada et ministre associé de la Défense nationale, pour l'ouverture d'un nouveau bureau d'Anciens Combattants Canada à Surrey, en Colombie-Britannique.

Ce nouveau bureau à Surrey s'ajoute à la réouverture de neuf bureaux d'Anciens Combattants Canada qui avaient été fermés en 2012 partout au pays. Le Ministère a également augmenté les services fournis aux vétérans dans les territoires et les autres collectivités du Nord. Le gouvernement s'était engagé à ouvrir ces bureaux et à augmenter les services pour améliorer les services et les avantages offerts aux vétérans et à leur famille.

Le bureau se trouve au 13479, 108e Avenue, 3e étage, pièce 350, à Surrey, en C.-B. Ce bureau comptera environ 18 employés qui serviront près de 7 300 vétérans de la région. Le personnel du bureau répondra aux questions relatives aux services et aux avantages offerts par ACC. Il prendra les dispositions pour les examens médicaux aux fins de pensions; aidera les vétérans à remplir et à présenter les demandes de même qu'à soumettre les reçus requis. De plus, les vétérans qui reçoivent des services de gestion de cas pourront rencontrer leur gestionnaire de cas à ce bureau.

Citations

« L'ouverture d'un nouveau bureau, la réouverture de neuf bureaux fermés précédemment et l'augmentation des services dans les territoires et les collectivités du Nord, quelle belle réalisation à annoncer aujourd'hui à Surrey. Cet accomplissement montre à quel point notre gouvernement est déterminé à aider les vétérans et leur famille. Nous continuons de travailler sans relâche pour leur offrir les soins, la compassion et le soutien qu'ils méritent tant. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Services publics et Approvisionnement Canada est fier d'avoir collaboré étroitement avec Anciens combattants Canada tout au long de ce processus afin de rouvrir des bureaux partout au Canada. La réouverture de neuf bureaux, en plus de l'ouverture d'un tout nouveau bureau, en si peu de temps est une réalisation majeure et témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la prestation de services et d'avantages aux anciens combattants et à leur famille. »

Steven MacKinnon, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

La réouverture des neuf bureaux d'Anciens Combattants Canada qui avaient été fermés et l'ouverture d'un nouveau bureau à Surrey étaient l'une des priorités absolues énoncées dans la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants.

étaient l'une des priorités absolues énoncées dans la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants. Réouverture des bureaux à Corner Brook (Terre-Neuve), le 5 juillet 2016; à Brandon ( Manitoba ), le 21 octobre 2016; à Sydney (Nouvelle-Écosse), le 31 octobre 2016; à Kelowna (Colombie?Britannique), le 1 er novembre 2016; à Saskatoon ( Saskatchewan ) et à Charlottetown (Î.?P.-É.), le 30 novembre 2016; à Thunder Bay ( Ontario ), le 18 janvier 2017; à Windsor ( Ontario ), le 21 avril 2017; et à Prince George (Colombie-Britannique), le 25 mai 2017.

(Terre-Neuve), le 5 juillet 2016; à Brandon ( ), le 21 octobre 2016; à (Nouvelle-Écosse), le 31 octobre 2016; à (Colombie?Britannique), le 1 novembre 2016; à ( ) et à (Î.?P.-É.), le 30 novembre 2016; à ( ), le 18 janvier 2017; à ( ), le 21 avril à (Colombie-Britannique), le 25 mai 2017. Anciens Combattants Canada embauche de nouveaux employés afin de veiller à ce que les vétérans, les membres des Forces armées canadiennes, le personnel de la GRC et leur famille reçoivent les meilleurs services possible dans leur propre collectivité. Il embauchera notamment du personnel pour s'assurer que la charge de travail de chaque gestionnaire de cas ne dépasse pas une moyenne de 25 vétérans.

En date d'avril 2017, Anciens Combattants Canada a embauché plus de 420 nouveaux employés de première ligne.

