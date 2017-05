La Ville de Montréal dépose le bilan annuel du Réseau de surveillance de la qualité de l'air







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - La qualité de l'air s'améliore sur le territoire de l'agglomération de Montréal. C'est ce qui ressort du bilan annuel 2016 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RQSA) déposé ce matin, lors de la séance du comité exécutif.

En effet, la moyenne des concentrations annuelles de particules fines est à la baisse depuis 2009. Par ailleurs, depuis 2014, la moyenne des concentrations annuelle est inférieure à la norme préconisée par l'Organisation mondiale de la santé.

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Elle est attribuable à plusieurs facteurs. Il faut d'abord souligner les efforts déployés par la Ville afin de réglementer des activités polluantes, telles que le chauffage au bois. Il y a également la mise en place d'un plan de transport misant sur l'électrification des transports, ainsi que les transports actif et collectif. Aussi, globalement, il y a moins de pollution en Ontario et aux États-Unis, ce qui a un impact sur la qualité de l'air sur le territoire », a fait savoir le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Notons que le site Web du RQSA a aussi été mis à niveau l'an dernier. Les utilisateurs ont désormais accès aux données en temps réel à partir de leurs appareils mobiles. Ils peuvent également faire un plan rapproché sur la station d'échantillonnage afin d'en localiser l'emplacement.

Le projet Turcot sous surveillance

Afin d'effectuer un suivi serré sur la qualité de l'air pendant le réaménagement de l'échangeur Turcot, quatre nouvelles stations d'échantillonnage ont été acquises dans le secteur des travaux. Elles permettront de cibler les interventions requises sur le terrain.

Notons qu'en réponse aux préoccupations des citoyens, ces derniers ont désormais accès aux données de concentrations de particules fines en temps réel autour du chantier sur le site du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

« La Ville participe aux rencontres de comités de bon voisinage afin de faire le point sur les travaux, connaître les préoccupations de la population et de mettre en place des solutions communes. La Ville a également insisté auprès du consortium en charge des travaux, afin qu'il ajuste et ajoute d'autres mesures permettant d'atténuer les impacts sur les citoyens », a précisé M. Réal Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif.

Rappelons que des inspecteurs du Service de l'environnement se déplacent régulièrement sur le chantier pour s'assurer que les mesures mises en place pour contrôler les poussières sont efficaces.

