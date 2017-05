La Ville de Montréal accorde un soutien financier à 13 organismes pour un montant total de 436 579$







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa séance hebdomadaire, le comité exécutif de la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui un soutien financier à 13 organismes à but non lucratif qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce soutien totalise 436 579$ pour des projets qui seront réalisés en 2017.

« Montréal est fière de poursuivre ses efforts afin de lutter contre l'exclusion sociale et favoriser un vivre ensemble qui nous ressemble, en accord avec nos valeurs profondes d'ouverture et d'accueil pour tous », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Ces projets se distinguent par leur pertinence, la qualité de leurs interventions et leur efficacité à rejoindre les clientèles ciblées. Grâce à leur expertise, les organismes promoteurs favorisent l'intégration sociale et économique des jeunes, des femmes, des ainés et des immigrants », a ajouté la responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Monique Vallée

Cinq projets visent à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes

Mères avec pouvoir (MAP) Montréal

Projet : « Histoires de réussites »

Soutien financier : 24 500 $

CARI St-Laurent

Projet : « ImmigrantEs en action »

Soutien financier : 40 000 $

Centre Communautaire des femmes Sud-Asiatique

Projet : « Femmes Sud-Asiatique Autonomes et Indépendantes »

Soutien financier : 42 500 $

Centre des femmes de Montréal

Projet : « Service d'aide et d'accompagnement à la cour pour les femmes victimes de violence conjugale »

Soutien financier : 30 000 $

Association chrétienne des jeunes femmes de Montréal, faisant aussi affaire sous Y des femmes de Montréal

Projet : « Splash d'été et Ma santé m'appartient »

Soutien financier : 25 000 $

Quatre projets concernent les personnes âgées en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale

Forum des citoyens aînés de Montréal

Projet : «Apprentissage aux communications informatisées : services et échanges (ACISE)»

Soutien financier : 20 000 $

FADOQ - Région Île de Montréal

Projet : « Retour en emploi post-retraite, région île de Montréal »

Soutien financier : 25 000 $

Les YMCA du Québec

Projet : « Aînés en action - Grand Montréal »

Soutien financier: 19 579 $

Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée

Projet : « Habitations partagées »

Soutien financier: 35 000 $

4 projets permettent de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des jeunes et des immigrants en les familiarisant à des activités de socialisation et d'insertion socio-professionnelle.

Réseau citoyen de solidarité Iciéla

Projet : Montréal à notre image: Rencontrer-Connaître-Créer des liens ensemble!

Montant : 50 000 $

Ali et les Princes de la rue

Projet : Montréal, la cité de la relève

Montant : 50 000 $

Rue Action Prévention Jeunesse

Projet : Jeux de la rue

Montant : 50 000 $

TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire

Projet : Roule et grimpe au TAZ

Montant : 25 000 $

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 13:14 et diffusé par :