Production de son millionième véhicule : GAC Motor ouvre un nouveau chapitre en privilégiant la qualité avant tout

GUANGZHOU, Chine, le 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- GAC Motor, constructeur automobile enregistrant la croissance la plus rapide en Chine, célèbre la production de son millionième véhicule, un modèle GS8 4WD de couleur blanche, qui est sorti le 15 mai des lignes d'assemblage de son usine de Guangzhou, en Chine.

Ayant produit 1 million d'automobiles en seulement six ans depuis la création de la société, GAC Motor ne cesse de battre des records de ventes, chaque nouveau modèle étant conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées.

« Il s'agit d'une étape majeure pour GAC Motor qui en juin dernier a sorti de son usine son 600 000e véhicule et qui, moins d'un an plus tard, a atteint l'objectif du millionième véhicule produit. Notre capacité de production en plein essor illustre le développement rapide et les avantages d'un système de fabrication de véhicules de classe mondiale, grâce à de solides mesures, à l'heure où nous pénétrons dans l''ère du million', » a commenté Yu Jun, président de GAC Motor.

En 2016, GAC Motor a vendu plus de 380 000 véhicules à travers le monde, enregistrant ainsi une augmentation de 96 pour cent en glissement annuel, et un taux de croissance composé de 85 pour cent pour la sixième année consécutive. Au cours des quatre premiers mois de l'année 2017, GAC Motor avait d'ores et déjà battu les records précédents grâce à 163 000 automobiles vendues, soit une augmentation de 65,1 pour cent en glissement annuel.

Le GS4, SUV le plus vendu de la société, est également devenu le modèle ayant le plus rapidement franchi la barre des 500 000 ventes dans sa catégorie de prix, et enregistre un rythme impressionnant de croissance des ventes de 35,5 pour cent en glissement annuel, le modèle avancé GS8 faisant actuellement la course en tête dans la catégorie des SUV haut de gamme à sept sièges, dont les ventes ont dépassé 10 000 unités aux mois de mars et avril.

Appliquant une stratégie centrée sur la qualité et fondée sur l'innovation depuis ses premières heures, GAC Motor recourt à des technologies intelligentes avancées sur tous les maillons de sa chaîne de fabrication automobile. Les modèles concurrentiels et de haute qualité de la société, conçus pour répondre aux besoins individuels des consommateurs, ont satisfait à tous les tests, et ont trouvé des opportunités sur les marchés mondiaux.

GAC Motor enregistre un taux de défaillance des composants bien inférieur à la moyenne du secteur. Afin de garantir la qualité et la sécurité de ses produits, GAC Motor a mis en place le système très strict de contrôle de la qualité « 6520 », qui se fixe comme objectif le « zéro défaillance », et qui améliore de manière globale les normes de qualité des produits.

En 2016, la distance totale parcourue dans le cadre des essais sur route s'est élevée à 930 000 kilomètres (577 875 miles), soit l'équivalent de 23 fois le tour de la Terre, pour zéro incident de sécurité rapporté.

GAC Motor se place aujourd'hui en 5e position dans l'Étude initiale sur la qualité en Chine de J.D. Power Asia Pacific pour l'année 2016, soit le plus haut rang parmi toutes les marques chinoises pour la quatrième année consécutive.

Le modèle phare GS4 a également obtenu la médaille d'or au C-ECAP (Programme d'évaluation des véhicules écologiques en Chine), grâce à un avantage clair en termes de faible volume d'émissions, ainsi qu'à la certitude d'une sécurité et de performances optimales.

Axée autour du GAC Automotive Engineering Institute, GAC Motor a développé un réseau mondial de R&D automobile soutenu par le centre technologique de la société, ainsi que par plusieurs grands fournisseurs mondiaux et instituts de recherche, qui adhèrent aux normes internationales les plus strictes pour satisfaire à l'engagement de la société consistant à délivrer une qualité et une fiabilité optimale de ses véhicules. GAC Motor a conclu des partenariats stratégiques avec plusieurs fournisseurs automobiles du top 10 mondial, parmi lesquels Aisin Seiki, Michelin, Continental et Faurecia.

À l'issue de la création cette année du tout premier Centre de R&D de GAC en Amérique du Nord, dans la Silicon Valley, GAC Motor a commencé à recruter des talents dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la recherche et développement, de l'ingénierie des véhicules, ou encore de la communication marketing et de la gestion.

« Le réseau mondial de recherche et développement de GAC Motor a toujours placé la qualité avant tout. Nos équipes d'ingénieurs et de concepteurs travaillent avec dévouement pour offrir des produits et services de meilleure qualité, afin de faire de n'importe quel trajet dans un modèle GAC Motor une expérience unique en toute sécurité , » a déclaré Yu.

Filiale de GAC Group, GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des composants et des accessoires automobiles de haute qualité, ayant enregistré un taux de croissance en glissement annuel de 96 % en 2016, soit le plus élevé parmi toutes les marques chinoises sur la période correspondante.

