Invitation de presse - Les gouvernements du Canada et du Québec financent un nouveau projet en Mauricie pour améliorer les infrastructures liées à l'eau







SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS, QC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Marc H. Plante, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, M. Robert Landry, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le vendredi 2 juin.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 2 juin 2017



Heure : 9 h 30



Endroit : Hôtel de ville - Salle du conseil

1230, rue Principale

Saint-Étienne-des-Grès

