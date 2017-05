Débit Interac(MD) avec Android Pay lance au Canada







Les consommateurs titulaires de cartes de débit émises par les institutions financières participantes peuvent payer avec Android Pay dès lundi.

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - L'Association Interac et Acxsys Corporation (« Interac ») ont annoncé aujourd'hui le lancement de Débit Interac avec Android Pay. Comme parti du déploiement continu de Google, les consommateurs titulaires de cartes de débit émises par BMO Groupe financier*, la Banque CIBC*, Desjardins* et la Banque Scotia* auront l'habilité de payer en utilisant Android Pay à partir du lundi le 5 juin, 2017. Débit Interac avec Android Pay permet aux consommateurs d'utiliser leur appareil Android admissible pour faire des transactions mobiles sans contact à la fois rapides, sécuritaires et pratiques dans des centaines de milliers de commerces à l'échelle du Canada où les paiements sans contact Flash InteracMD sont déjà acceptés.

« Nous sommes heureux de faire équipe avec Google et nos partenaires des institutions financières participantes pour offrir aux Canadiens le service Débit Interac avec Android Pay », affirme Mark O'Connell, président et chef de la direction de l'Association Interac et d'Acxsys Corporation. « Alors que le marché des services de paiement évolue, nous cherchons à offrir aux Canadiens des expériences de paiement novatrices et transparentes qui soient à la fois rapides, sécuritaires et toujours plus numériques. Le lancement d'Android Pay au Canada donnera aux détenteurs de cartes de débit Interac une option de plus pour faire des achats en utilisant leur propre argent. »

« Nous sommes ravis de permettre aux clients de Débit Interac de profiter de la simplicité et de la sécurité des paiements mobiles avec Android Pay, dès lundi », affirme Pali Bhat, responsable mondial des produits de paiement chez Google. « Il sera possible d'utiliser son appareil Android pour payer ses achats à des centaines de milliers de terminaux de paiement sans contact au Canada. »

Débit Interac avec Android Pay est le tout dernier exemple de la manière dont Interac travaille avec ses partenaires du secteur des paiements pour offrir des solutions de paiement novatrices ainsi qu'une excellente expérience client aux consommateurs et aux commerçants.

Sécurité

Interac est un réseau de paiement par débit de calibre mondial qui affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale, tant pour les paiements par débit que par crédit. Toutes les solutions de paiement Interac comportent de multiples niveaux de sécurité, dont le chiffrement, la vérification du code d'accès et les limites de transactions, et offrent des protections aux consommateurs par l'intermédiaire de la Politique zéro responsabilité Interac**.

Lorsqu'un titulaire de carte ajoute Débit Interac à Android Pay, un numéro de compte d'appareil est créé pour la carte de débit. Ce numéro est unique à l'appareil et distinct du numéro de carte physique. Toutes les transactions sont effectuées par l'intermédiaire du Fournisseur de service de jeton (FSJ) Interac, une plateforme exclusive qui génère une séquence de chiffres valide pour une seule transaction. Le FSJ Interac a été conçu en collaboration avec IBM, un chef de file mondial en informatique mobile qui offre des solutions cognitives et des plateformes infonuagiques, Rambus, un fournisseur mondial de logiciels de création de jetons et de solutions pour les paiements mobiles, et Everlink, un grand fournisseur de solutions et de services de paiement à la fois complets, novateurs et intégrés.

Accessibilité

Débit Interac avec Android Pay sera offert pour toutes les cartes de débit actives émises par BMO Groupe financier, la Banque CIBC, Desjardins et la Banque Scotia, y compris les cartes non compatibles avec la technologie Flash Interac. Dès lundi, les consommateurs qui détiennent un appareil Android admissible doté du système d'exploitation KitKat 4.4 ou d'une version plus récente peuvent payer au moyen de Débit Interac avec Android Pay dans des centaines de milliers de commerces à l'échelle du Canada, pratiquement partout où les paiements sans contact sont acceptés. Recherchez simplement le symbole sans contact sur le terminal de paiement à la caisse.

Commodité

Pour utiliser Débit Interac avec Android Pay, il suffit de tenir un appareil Android admissible devant un terminal sans contact et, au besoin, d'autoriser le paiement en déverrouillant l'appareil. Débit Interac avec Android Pay s'appuie sur la marque de confiance Interac, synonyme d'acceptation généralisée, d'option d'acceptation de paiement abordable pour les commerçants ainsi que des meilleures politiques de protection et de détection de la fraude à l'échelle mondiale.

À propos de l'Association Interac et d'Acxsys Corporation

Ensemble, l'Association Interac et Acxsys Corporation exploitent un système de paiement par débit de classe mondiale qui est économique, largement accepté, fiable jour et nuit l'année durant, sécuritaire et efficace. L'entreprise est le principal réseau de paiement au Canada. La marque est choisie en moyenne seize millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Depuis plus de 30 ans, elle permet d'effectuer des transactions financières sécurisées grâce à des solutions numériques de transfert de fonds et de paiement par débit qui sont novatrices et pratiques. Chef de file en matière de prévention et de détection de la fraude, l'entreprise affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale. Visitez le site Interac.ca/fr ou suivez-nous @Interac.

Interac, le logo Interac et Flash Interac sont des marques déposées d'Interac inc., utilisées sous licence.

* Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

** Tous les titulaires de carte Interac sont protégés par la Politique zéro responsabilité Interac contre les pertes financières résultant de circonstances indépendantes de leur volonté. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous à votre institution financière.

