La ministre McKenna annonce les gagnants du concours vidéo pour la Journée mondiale de l'environnement







GATINEAU, QC, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le Canada sera l'hôte de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain, et les Canadiens guideront le reste du monde dans le cadre d'un programme de célébrations bien rempli en lien avec le thème de cette année « Rapprocher les gens de la nature ».

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé aujourd'hui le nom des deux gagnants du Grand concours vidéo canadien qui l'accompagneront lors des activités de la Journée mondiale de l'environnement. Heather Harris, de île du Prince-Édouard, et Joel Woznow, de la Colombie-Britannique, se joindront donc à la délégation de la Journée mondiale de l'environnement, afin de participer à des événements à Toronto, à Niagara-on-the-Lake et à Kingston, en Ontario.

Le gouvernement du Canada continuera de miser sur l'énergie et l'imagination de ses jeunes citoyens et de ses partenaires afin de préserver et de protéger l'environnement pour les enfants d'aujourd'hui et les générations à venir.

Citation

« Une de mes activités préférées visant à me rapprocher de la nature consiste à nager dans les lacs et l'océan. J'ai vraiment le goût de savoir ce que les jeunes Canadiens aiment faire pour se rapprocher de la nature. J'ai très hâte de passer la Journée mondiale de l'environnement avec Heather et Joel. Merci à tous ceux et celles qui ont participé au concours. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Le Grand concours vidéo canadien pour la Journée mondiale de l'environnement a été lancé le 22 avril 2017. La date limite pour y participé a été prolongée jusqu'au 26 mai 2017.

concours vidéo canadien pour la Journée mondiale de l'environnement a été lancé le 22 avril 2017. La date limite pour y participé a été prolongée jusqu'au 26 mai 2017. Le tirage au sort visant à déterminer les gagnants a été réalisé le 27 mai 2017.

Lien connexe

Journée mondiale de l'environnement

