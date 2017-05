Mise à jour du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances à propos de la Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la crise des opioïdes







OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - La crise des opioïdes continue de sévir dans de nombreuses collectivités au pays. Toute la société et les divers secteurs sans exception ont leur rôle à jouer pour bien comprendre les causes fondamentales du problème et y apporter des solutions efficaces.

En novembre dernier, la ministre de la Santé a organisé le Sommet sur les opioïdes en collaboration avec le ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Le but de cette rencontre, qui a rassemblé des personnes intéressées et des organismes, était de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la crise des opioïdes. Lors du Sommet, plus de 30 organismes et 9 provinces et territoires ont appuyé la Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la crise des opioïdes.

Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) s'est engagé à présenter un rapport trimestriel sur les progrès réalisés quant aux engagements pris par les signataires de la Déclaration conjointe et dépose aujourd'hui son premier rapport. Le Centre y présente les principales réalisations depuis le Sommet et souligne la nécessité de continuer à travailler ensemble pour venir à bout de ce problème de santé publique.

Voici les points saillants du rapport :

Des chercheurs de l'Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances (ICRAS), appuyés par les Instituts de recherche en santé du Canada , ont publié en février 2017 un document intitulé A Guideline for the Clinical Management of Opioid Use Disorder (en anglais seulement) . Ce document est actuellement utilisé par le gouvernement de la Colombie-Britannique (C.-B.), ainsi que par tous les médecins, les infirmières, les professionnels paramédicaux et tous les autres fournisseurs de santé intervenant dans le traitement de consommation des opioïdes de la province. Les chercheurs de l'ICRAS travaillent actuellement sur l'adaptation de ces lignes directrices pour une application à l'échelle nationale .

Outre ce rapport trimestriel, le gouvernement du Canada est également heureux d'annoncer que neuf nouveaux organismes sont venus se joindre à ceux qui avaient pris des engagements lors du Sommet sur les opioïdes. Ces nouveaux engagements s'ajouteront à notre liste déjà solide des mesures de suivi en cours d'exécution. La Déclaration conjointe a été signée par les organisations suivantes :

Association canadienne des ergothérapeutes;

Association dentaire canadienne;

Fédération d'étudiants en médecine du Canada ;

; Association canadienne de physiothérapie;

Centre de toxicomanie et de santé mentale;

Coalition for Safe and Effective Pain Management;

SoinsSantéCAN;

Chefs paramédicaux du Canada ;

; Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada .

Les détails des engagements pris par chacune des nouvelles organisations peuvent être consultés à la page de la Déclaration commune.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à travailler avec nos partenaires pour adopter une approche complète, fondée sur des éléments probants et qui repose sur la collaboration ainsi que la compassion pour remédier à long terme à cette crise. Aujourd'hui, je suis heureuse de constater que des progrès ont été réalisés quelques mois après le Sommet sur les opioïdes et d'accueillir de nouveaux partenaires dans notre lutte commune pour éradiquer cette crise des opioïdes. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« En lisant ce rapport, on est frappé par l'ampleur et la profondeur des actions qui ont toutes un seul et même objectif, à savoir protéger la population contre les effets nocifs des opioïdes sans pour autant la priver de leurs bienfaits thérapeutiques au besoin. Le CCDUS est heureux de jouer un rôle de premier plan dans le suivi des progrès accomplis et de les présenter au fil du temps. Avec des actions comme celles que nous voyons actuellement, je peux vous assurer que notre collectivité est sur la bonne voie. »

Rita Notarandrea

Chef de la direction, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances

Pour en savoir plus sur les actions du gouvernement du Canada pour lutter contre la crise des opioïdes, rendez-vous sur le site Canada.ca/opioïdes.

