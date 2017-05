Android Pay maintenant accessible au Canada avec Mastercard







TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Google a confirmé aujourd'hui la disponibilité au Canada d'Android Pay, l'application qui permet les paiements mobiles sans contact à l'aide d'appareils Android. Cette application dote les millions de détenteurs d'une carte Mastercard d'un autre mode de paiement novateur, rapide et sécurisé, partout où les paiements sans contact Mastercard sont acceptés. Dès aujourd'hui, Canadiens qui détiennent une carte Mastercard émise par l'ATB Financial (Alberta Treasury Bank Financial), la BMO (BMO Financial Group), la Banque CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce), la Banque CTFS (Canadian Tire Financial Services), les Services financiers le Choix du PrésidentMD et la Banque Nationale ont accès à Android Pay.

« De plus en plus de Canadiens se tournent vers le paiement mobile et en faisant équipe avec Google, nous offrons aux détenteurs de cartes Mastercard la possibilité de faire leurs paiements au moyen de leur appareil Android », a affirmé Jason Davies, vice-président, Paiements numériques, Mastercard. « Les utilisateurs d'appareils Android peuvent ajouter leur carte Mastercard à Android Pay et faire des achats simples et rapides en toute sécurité, partout où ils peuvent utiliser leur téléphone. »

Les paiements effectués à l'aide d'Android Pay utilisent la technologie de segmentation en unités de MDES (Mastercard Digital Enablement Service), qui garantit un niveau de sécurité optimal. Lors de la configuration d'un appareil pour Android Pay, Mastercard génère un « jeton » numérique associé à cet appareil et stocké sur un serveur sécurisé. Chaque appareil des consommateurs se voit attribuer un jeton distinct. Ainsi, non seulement le numéro du jeton diffère du numéro de la carte « réelle », mais il ne peut en outre pas être utilisé pour une transaction à l'aide d'un autre appareil. Lorsqu'un consommateur utilise son appareil mobile pour effectuer une transaction, le magasin reçoit le jeton et non le numéro de la carte réelle. Pour les consommateurs comme pour les détaillants, chaque achat payé avec une carte Mastercard à l'aide Android Pay offre tous les avantages et toutes les garanties d'une transaction effectuée avec une carte Mastercard physique.

« Nous sommes ravis d'offrir aux détenteurs d'une carte Mastercard au Canada la simplicité et la sécurité des paiements mobiles », a déclaré Pali Bhat, directeur principal, Gestion de produits chez Google. « Dès maintenant, les consommateurs canadiens peuvent utiliser Android Pay sur des centaines de milliers de terminaux de paiement sans contact, partout au Canada. »

Android Pay offre un moyen rapide, simple et sécurisé de payer ses achats par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et carte-cadeau, dans une application ou en magasin, sans même avoir à sortir son portefeuille. Votre appareil peut vous avertir chaque fois qu'une transaction est effectuée à l'aide d'Android Pay. En outre, en cas de perte ou de vol de votre téléphone, il vous suffit d'utiliser l'application Localiser mon appareil pour verrouiller instantanément votre appareil où que vous soyez, de le sécuriser avec un nouveau mot de passe, voire d'en effacer toutes vos données personnelles. Android Pay fonctionne sur les appareils et les tablettes Android compatibles avec la technologie CCP et exécutant KitKat (4.4) ou version ultérieure.

Il suffit au détenteur d'une carte Mastercard de télécharger l'application Android Pay depuis la boutique Google Play Store et d'ajouter sa carte Mastercard pour pouvoir magasiner simplement, et de manière sûre et sécurisée.

Android Pay est accessible dans tous les magasins au Canada où sont acceptés les paiements sans contact. Les transactions Mastercard sans contact sont acceptées dans plus de six millions d'emplacements dans 96 pays à travers le monde.

