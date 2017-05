Revitalisation urbaine intégrée - Soutien financier à deux initiatives agroalimentaires pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Maire de Montréal, M. Denis Coderre et la responsable du développement social et communautaire et de l'itinérance au comité exécutif, Mme Monique Vallée, sont heureux d'annoncer l'octroi d'une aide financière à deux organismes montréalais dont la mission est de contrer l'exclusion sociale et la pauvreté par le biais d'initiatives agro-alimentaires dans deux secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans les arrondissements Saint-Laurent et LaSalle.

La Coopérative de solidarité Les Serres du dos blanc recevra 416 000 $ pour implanter un complexe d'agriculture urbaine et respectant les principes de développement durable pour augmenter la sécurité alimentaire et l'intégration socioprofessionnelle des citoyens dans le secteur RUI de Hodge-Place Benoit dans l'arrondissement Saint-Laurent.

Nutri-Centre LaSalle recevra 346 342 $ pour augmenter la superficie de sa serre et du jardin qui produisent des fruits et légumes frais offerts à coûts modiques et moderniser la cuisine communautaire située dans le secteur RUI d'Airlie-Bayne dans l'arrondissement LaSalle.

« Nous sommes tous conscient qu'il existe à Montréal, des zones qu'on qualifie de « désert alimentaire » et où les citoyens n'ont pas les mêmes opportunités qu'ailleurs pour s'approvisionner en produits alimentaires sains et frais ! C'est pour cela que la Ville encourage la mise en place et la consolidation d'initiatives agro-alimentaires telles que Les Serres du dos blanc et Nutri-Centre LaSalle, qui de plus, favorisent les échanges et la collaboration entre citoyens », souligne le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Soutenir des projets qui s'inscrivent dans les démarches de revitalisation urbaine intégré (RUI) est un moyen efficace et privilégié par la Ville pour renforcer l'action locale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à Montréal », souligne pour sa part, la responsable du développement social et communautaire et de l'itinérance au comité exécutif, Mme Monique Vallée.

Le territoire de la Ville de Montréal compte quelque 20 secteurs à forte concentration de pauvreté et d'exclusion sociale. On y dénote des problèmes de santé, de chômage, de pauvreté, d'intégration, de sécurité alimentaire, de sécurité urbaine, d'habitation et d'environnement.

La complexité, la multiplicité et la particularité des problématiques font en sorte que ces territoires peuvent difficilement se sortir de l'engrenage de la pauvreté sans l'appui concerté des gouvernements et des intervenants.

Le Service de la diversité et des sports (SDSS) assure le suivi et l'acceptation des projets financés par la Ville en collaboration avec les arrondissements. En cours de projet, les arrondissements demeurent les principaux interlocuteurs auprès des organismes bénéficiaires.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 12:55 et diffusé par :