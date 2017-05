Moneris prend en charge Android Pay au Canada







En raison de l'adoption accélérée des paiements sans contact et du lancement d'Android Pay, Moneris prévoit que 50 % des achats seront effectués au moyen des paiements sans contact cette année.

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Google a lancé Android Pay au Canada, permettant ainsi aux utilisateurs d'Android ayant des cartes admissibles d'effectuer des transactions par carte de débit InteracMD ainsi que par cartes de crédit VisaMD, MastercardMD et American ExpressMD au moyen d'un appareil mobile Android. Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le chef de file canadien en matière de traitement des transactions par cartes de crédit et de débit, est heureuse de prendre en charge Android Pay pour les achats en magasin et ceux intégrés aux applications. Ce portefeuille numérique aidera les entreprises partout au pays à accepter un plus grand nombre de modes de paiement et à offrir une expérience d'achat sécuritaire et pratique aux consommateurs.

« Moneris traite plus de trois milliards de transactions annuellement, et nous prévoyons que 50 % de ces transactions seront effectuées par des cartes ou des appareils sans contact d'ici la fin de l'année, a affirmé Jeff Guthrie, chef des ventes à Moneris. Android est l'une des principales plateformes mobiles, au Canada et nous sommes prêts à aider nos commerçants à accepter Android Pay dès aujourd'hui. »

Les paiements sans contact deviennent rapidement la norme pour les consommateurs canadiens. Le rapport de dépenses trimestriel du T1 2017 de Moneris démontre une rapide augmentation des paiements sans contact, avec une croissance de plus de 62 % en glissement annuel. Nous nous attendons à ce que cette croissance continue avec l'ajout d'Android Pay au Canada.

« Nous sommes impatients de présenter la simplicité et la sécurité des paiements mobiles aux clients de Moneris avec Android Pay, » a annoncé Pali Bhat, chef des paiements de Google. « Dès aujourd'hui, les gens pourront utiliser leur appareil Android pour payer avec des applications mobiles à des centaines de milliers de terminaux de paiement sans contact au Canada. »

Android Pay utilise la technologie de paiement la plus récente et la plus avancée, en plus de contribuer à une expérience d'achat plus rapide et à un service de paiement amélioré. Les commerçants de Moneris, y compris Federated Co-Operatives Limited (FCL) et Rexall Pharmacy, sont prêts à accepter Android Pay dès aujourd'hui et s'attendent donc à voir une hausse des transactions mobiles dans les mois à venir.

« Nous nous engageons à fournir un service à la clientèle supérieur, ce qui comprend des options de paiement fiables, a affirmé Brad Bauml, vice-président, agriculture et commerce, Federated Co-operatives Limited. En acceptant Android Pay dans les coopératives de l'Ouest canadien, nous sommes mieux placés pour accommoder les besoins de nos clients. En travaillant avec Moneris, nous pouvons offrir des paiements rapides et sécuritaires à tous nos emplacements. »

Les solutions de paiement ne cessent d'évoluer, et les portefeuilles électroniques comme Android Pay restent à la tête du peloton. Rexall est impatiente de commencer à accepter Android Pay. Elle a d'ailleurs travaillé avec Moneris afin d'intégrer ce mode de paiement à ses systèmes.

« Rexall recherche toujours des occasions d'améliorer ses systèmes et la manière dont elle conduit ses affaires, a déclaré Mary Kelly, chef de la pharmacie et des TI, Rexall. Nous connaissons l'intérêt de nos clients envers les services mobiles, donc l'acceptation d'Android Pay est un choix logique, et nous sommes impatients d'offrir ce mode de paiement avec l'aide de Moneris. »

En tant que chef de file des paiements numériques, Moneris permet aux développeurs canadiens qui souhaitent facilement intégrer les paiements aux applications Android Pay d'accéder à ses interfaces de programmation d'applications (API) et ses trousses de développement logiciel (SDK). Les paiements intégrés aux applications permettent aux clients d'effectuer des achats avec une simple pression du doigt, éliminant ainsi le processus de saisie des renseignements du titulaire de carte au moment de l'achat dans les applications. Des processus d'achat plus rapides permettent aux commerces de réduire l'abandon des paniers d'achats de moitié1, améliorant de ce fait le bénéfice net des commerçants qui utilisent les paiements intégrés aux applications Android Pay. Tous les développeurs peuvent accéder aux trousses de développement de logiciel (SDK) et aux interfaces de programmation d'applications (API) de Moneris sur le portail pour développeurs de Moneris.

Toutes les solutions de paiement de Moneris émises aujourd'hui ont la possibilité de traiter des paiements sans contact. Que l'appareil soit intégré,autonome, filaire ou sans-fil, ou qu'il s'agisse d'une solution de PDV mobile, la technologie sans contact est prise en charge, ce qui veut dire qu'Android Pay sera accepté partout où vous effectuez une vente.

L'installation d'un système de paiement sans contact est facile grâce aux services sur site de Moneris, qui peuvent installer les solutions de PDV de Moneris, en plus d'offrir de la formation et du service à leur sujet. Les entreprises qui souhaitent avoir plus de renseignements sur Android Pay peuvent communiquer avec Moneris en composant le 1 866 MONERIS ou consulter moneris.com/androidpay-fr.

À propos de Moneris

En tant qu'un des plus importants acquéreurs de transactions en Amérique du Nord, Corporation Solutions Moneris (« Moneris ») offre aux commerçants des services de paiement par cartes de crédit et de débit, sans fil et électronique, dans pratiquement tous les secteurs, et traite annuellement plus de trois milliards de transactions. Moneris offre des programmes de fidélisation électroniques et de cartes-cadeaux prépayées. Moneris fournit le matériel, les logiciels et les systèmes nécessaires à l'amélioration de l'efficacité commerciale et de la gestion des paiements à plus de 350 000 établissements commerciaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.moneris.com.

