LG Electronics Canada se joint à Android Pay au Canada







Les innovations centrées sur l'utilisateur de LG jumelées à une expérience simplifiée de

paiement sont maintenant offertes sur l'appareil vedette LG G6.

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Google pour devenir l'une des premières sociétés d'électronique grand public à lancer Android Pay au Canada.

Android Pay constitue un moyen simple et sécuritaire de payer à l'aide d'appareils mobiles comme le LG G6, le plus récent téléphone intelligent vedette de LG, qui est également doté de Google Assistant. Android Pay peut être utilisé dans les magasins du Canada, partout où les paiements sans contact sont acceptés. Android Pay est un système d'achat sécurisé et mobile qui fonctionne avec Nexus 5s et la technologie NFC, avec le LG V20 et avec tous les appareils de la série G commençant par le LG G2. Les appareils doivent fonctionner avec KitKat (4.4) ou une version supérieure.

« Nous sommes fiers d'aider nos consommateurs à découvrir de nouvelles façons de payer », a déclaré Shelly Walia, gestionnaire de marque de la compagnie de communications mobiles LG Electronics Canada. « Android Pay ajoute de la valeur à notre LG G6 et à nos appareils des séries G et V de la génération précédente en offrant une autre façon d'utiliser vos cartes de crédit et de débit pour payer vos achats à partir de votre G6. »

« Nous sommes ravis d'apporter la simplicité et la sécurité des paiements mobiles aux utilisateurs d'Android au Canada », a déclaré Pali Bhat, directeur principal, gestion des produits, Google. « À partir d'aujourd'hui, les acheteurs canadiens pourront utiliser Android Pay sur des centaines de milliers de terminaux de paiement sans contact à travers le Canada. »

Avec Android Pay, les consommateurs peuvent utiliser leur téléphone Android pour effectuer des achats. Il s'agit d'un moyen rapide, simple et sécuritaire d'utiliser une carte pour acheter des choses dans une application ou en magasin, sans avoir besoin de sortir son porte-monnaie physique.

Android Pay ne partage pas votre numéro réel de carte de crédit ou de débit avec le marchand lorsque vous payez dans les magasins; il utilise plutôt un numéro de compte virtuel pour représenter votre carte. Votre appareil peut vous informer de vos transactions avec Android Pay. Et si vous perdez votre téléphone ou s'il est volé, vous pouvez simplement utiliser la fonction Find My Device de Google pour verrouiller votre appareil de façon instantanée, le sécuriser avec un nouveau mot de passe ou même effacer vos informations personnelles.

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, la compagnie de communications mobiles LG Electronics est un chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables. En développant continuellement ses principales technologies hautement compétitives dans les domaines des écrans, des piles, des appareils photo et de la technologie LTE, LG crée des téléphones et des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile ludique qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars américains. LG Canada est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

Pour en savoir plus :

LG.com

@LGCanada

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 13:00 et diffusé par :