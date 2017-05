Desjardins ajoute Android Pay à son offre de paiement mobile







Optez pour un mode de paiement à portée de main!



MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres et clients de Desjardins utilisant un appareil Android compatible pourront désormais profiter d'un autre mode de paiement simple et sécuritaire pour régler des achats avec leur appareil mobile : Android Pay, de Google.

« L'ajout d'Android Pay à notre offre de paiement mobile témoigne une fois de plus de l'esprit d'innovation qui anime Desjardins. Nous sommes très fiers d'être la première institution financière québécoise à offrir une gamme aussi étendue de services mobiles à nos membres et clients. D'ailleurs, nos membres démontrent un excellent taux de satisfaction envers nos services bancaires mobiles, classant Desjardins au premier rang parmi les principales institutions financières canadiennes pour ce qui est de l'application offerte sur les appareils Android et au deuxième rang pour celle offerte sur les appareils Apple », a déclaré André Chatelain, premier vice-président, Services aux particuliers, Paiements et Marketing.

Pour obtenir Android Pay, il suffit de télécharger dès maintenant l'application à partir du Google Play Store. On ajoute ensuite ses cartes Visa Desjardins (crédit et prépayées) en les photographiant avec l'application Android Pay ou encore en saisissant les informations au moyen du clavier du téléphone, et le tour est joué!

À compter du lundi 5 juin, on pourra ajouter sa carte de débit Interac. Les détenteurs de cartes MasterCard Remises, World Remises et Odyssée World Elite, émises par Desjardins, pourront à leur tour se prévaloir d'Android Pay d'ici la fin de l'année 2017.

Pour en savoir plus sur Android Pay : https://play.google.com/store/apps/

