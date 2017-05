Jalon important : le premier réseau national d'évaluation des fournisseurs de soins de santé dans l'industrie de l'assurance au Canada franchit la barre du million







TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Un million d'évaluations en moins d'un an, voilà la réaction extraordinairement favorable des clients au réseau national d'évaluation des fournisseurs de soins de santé de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Financière Sun Life»), une première dans l'industrie et une innovation en santé numérique.

Grâce à ce réseau, près de trois millions de clients de la Financière Sun Life peuvent chercher et contacter des fournisseurs de soins de santé partout au Canada qui ont été évalués par d'autres participants. Ces fournisseurs sont chiropraticiens, massothérapeutes, acupuncteurs, physiothérapeutes, podiatres, chiropodistes, naturopathes, ostéopathes ou psychologues.

La Financière Sun Life invite les clients qui présentent une demande de règlement de frais paramédicaux à évaluer les services qu'ils ont reçus sur une échelle de un à cinq. Ces évaluations sont ensuite diffusées aux autres clients pour les aider à trouver des fournisseurs près de chez eux.

Depuis le lancement :

plus d'un million d'évaluations ont été consignées en seulement neuf mois;

plus de 65 000 fournisseurs de toutes les provinces et tous les territoires ont été évalués;

le rythme des évaluations s'est accru de 60 % au premier trimestre de 2017.

«L'année dernière, nous avons entrepris de soutenir les Canadiens dans la gestion de leur santé en palliant l'une des difficultés les plus courantes : trouver un fournisseur de soins de santé de confiance, explique Chrys Denys, vice-président principal, innovations, solutions santé numérique, Financière Sun Life Canada. En tant que chef de file du secteur des garanties collectives au Canada, nous avons tiré parti de la force de la communauté Financière Sun Life pour mettre sur pied le réseau d'évaluation et ainsi offrir à nos clients un moyen de s'exprimer et d'inspirer aux autres l'envie de prendre en main leur santé et leur mieux-être.»

Les Solutions santé numérique visent à aider les Canadiens à trouver des réponses à leurs besoins liés à la santé, notamment à :

trouver de nouvelles et de meilleures façons d'accéder aux produits et aux services se rapportant à la santé;

faire des choix santé pour atteindre leurs objectifs de mieux-être;

mieux gérer les maladies chroniques grâce à des technologies et à des connaissances poussées.

«La rapidité avec laquelle nous avons atteint la marque du million d'évaluations est vraiment impressionnante, a poursuivi M. Denys. Un très grand merci à tous ceux qui ont pris le temps d'évaluer leurs fournisseurs de soins de santé. Ce n'est qu'un début - nous souhaitons devenir une référence pour tout ce qui entoure les questions de santé. Notre intention est d'élargir ce réseau en y ajoutant d'autres services et de nouveaux modèles numériques pour les rendre accessibles aux Canadiens.»

«Le réseau, avec sa fonction de recherche de fournisseurs, constitue un moyen simple par lequel les clients potentiels peuvent arriver jusqu'à nous et prendre connaissance des services que leur offre notre équipe, explique Brennan Corey, gestionnaires des installations du King West Club, affilié à Cardio-Go. Nos clients, nos praticiens et le club en sortent gagnants.»

Le réseau d'évaluation des fournisseurs de soins de santé est accessible aux clients de la Financière Sun Life, soit en ligne sur masunlife.ca ou par l'intermédiaire de ma Sun Life mobile, l'application la mieux cotée dans le domaine de l'assurance, avec une note de 5 étoiles dans la boutique App Store.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 927 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

