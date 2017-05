Annonce des lauréats des prix de l'AMC pour 2017!







Quinze personnes seront reconnues à la 150e Assemblée annuelle en août

OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est fière d'annoncer le nom des lauréats des prix de l'AMC pour 2017. En décernant ces prix, l'Association rend hommage à des hommes et des femmes qui ont apporté des contributions exceptionnelles au système de santé du Canada ou au monde de la médecine.

« Chaque année, nous avons le privilège de souligner l'apport de personnes extraordinaires qui ont marqué de façon durable le système de santé et la santé des Canadiens », a déclaré le président de l'AMC, le Dr Granger Avery. « Je salue les lauréats et lauréates de cette année et je serai ravi de les féliciter en personne en août. »

Le premier prix de l'AMC a été décerné en 1936 pour reconnaître les réalisations, le leadership et les contributions des médecins à chacune des étapes de leur carrière. Les prix de cette année seront remis le 29 août, dans le cadre de la 150e Assemblée annuelle de l'AMC, à Québec.

Voici les lauréats des prix de l'AMC pour 2017 :

D r Donald Lalonde : Au cours de ses nombreuses missions chirurgicales bénévoles - plus de 30 missions dans 20 pays différents - le D r Don Lalonde a pu constater de ses propres yeux les obstacles à la prestation de soins dans les pays en développement. Ses recherches ont grandement contribué à l'introduction de nouvelles techniques chirurgicales plus simples et moins coûteuses qui ont permis aux médecins exerçant dans ces pays de procéder à la correction de becs-de-lièvre et à des chirurgies de la main avec un minimum d'inconfort pour les patients. Il reçoit cette année le Prix F.N.G.- Starr de l'AMC , la plus haute distinction que l'AMC puisse décerner à l'un de ses membres.

Pour en savoir plus sur les lauréats des prix de l'AMC et sur leur travail, veuillez consulter la page https://www.cma.ca/fr/pages/cma-awards.aspx.

Depuis 150 ans, l'Association médicale canadienne (AMC) est la seule organisation à réunir la vaste expertise de la communauté médicale au profit de tous les Canadiens et de leur mieux-être. Représentant actuellement plus de 85 000 médecins, l'AMC regroupe 12 associations médicales provinciales et territoriales et est affiliée à plus de 60 organisations médicales à l'échelle nationale et internationale.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 12:54 et diffusé par :