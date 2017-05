Integra Gold annonce des résultats du programme de forage de mise en valeur et d'expansion réalisé à l'hiver 2017 à la Cheminée no. 4, incluant 14,81 g/t d'or sur 6,90 mètres et 2,36 g/t d'or sur 65,65 mètres







VANCOUVER, BC--(Marketwired - 31 mai 2017) - Integra Gold Corp. (TSX VENTURE: ICG) (OTCQX: ICGQF)

Points saillants du communiqué

Le programme de forage de mise en valeur et d'expansion 2017, réalisé du côté ouest du gîte Cheminée no. 4 (la « Cheminée no. 4 »), a recoupé des veines encaissées dans des structures de cisaillement subverticales et des amas de veines de tension horizontales aux endroits prévus selon le modèle géologique de la Société, confirmant que la minéralisation à la Cheminée no. 4 se poursuit sur une distance d'au moins 50 m vers l'ouest.





Les intersections obtenues dans les structures de cisaillement subverticales comprennent des teneurs de :

14,81 g/t d'or (« Au ») sur 6,90 mètres (« m ») (11,26 g/t Au coupée à 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 5,62 m) 42,94 g/t Au sur 4,00 m (15,63 g/t Au coupée à 34,3 g/t Au, épaisseur vraie de 3,57 m) 7,42 g/t Au sur 5,30 m (aucune teneur de coupure requise, épaisseur vraie de 4,62 m)





Les intersections obtenues dans les zones ou les amas de veines de tension horizontales comprennent des teneurs de : 2,36 g/t Au sur 65,65 m ( aucune teneur de coupure requise, épaisseur verticale de 56,96 m) 2,58 g/t Au sur 34,47 m (aucune teneur de coupure requise, épaisseur verticale de 30,90 m) 2,49 g/t Au sur 14,10 m (aucune teneur de coupure requise, épaisseur verticale de 11,53 m)





La Cheminée no. 4 est située à 350 m au nord du gîte Triangle

Integra Gold Corp. (TSX VENTURE: ICG) (OTCQX: ICGQF) (« Integra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats de son programme de forage hivernal sur la Cheminée no. 4, située sur le projet aurifère Lamaque (« Lamaque ») à Val-d'Or au Québec. Les résultats de forage communiqués aujourd'hui proviennent de 25 sondages réalisés à la Cheminée no. 4 durant l'hiver 2017, d'une longueur totale forée de 7 820 m.

Pour afficher une carte montrant l'emplacement des gîtes aurifères et des cibles à Lamaque, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.integragold.com/site/assets/files/2352/map_with_targets_p4_use.pdf

Les résultats de forage de mise en valeur et d'expansion à la Cheminée no. 4 confirment les styles de minéralisation et le modèle géologique et prolongent les zones d'environ 50 m vers l'ouest

Le programme de forage hivernal à la Cheminée no. 4 avait pour but de confirmer l'interprétation du modèle géologique, tout en augmentant potentiellement l'étendue du gîte vers l'ouest. Les résultats de forage ont non seulement confirmé le modèle géologique mais ont aussi permis d'améliorer localement et de prolonger latéralement la minéralisation aurifère.

Des structures de cisaillement subverticales, semblables à celles observées au gîte Triangle situé environ 350 m au sud, et d'épaisses zones de veines de tension horizontales à basse teneur ont été recoupés dans le cadre du programme de forage. Dans le rapport technique sur l'EEP de 2017 (voir communiqué publié le 27 février 2017), seules les structures de cisaillement subverticales ont été intégrées au plan d'exploitation potentiel.

Pour afficher une section transversale idéalisée des gîtes aurifères Triangle et Cheminée no. 4, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.integragold.com/site/assets/files/2350/triangle_longsection_june_2017use.pdf

Le tableau suivant présente quelques intersections sélectionnées parmi les nouveaux résultats de forage. D'autres résultats pour les sondages dont il est question dans le présent communiqué sont présentés dans le tableau affiché à l'aide du lien ci-dessous. Les valeurs composites individuelles sont présentées avant et après l'application (au besoin) d'une teneur de coupure supérieure de 34,3 g/t Au.

Sondage De(1) À Intervalle

dans

l'axe de

forage

(m) Épaisseur

vraie

(m)(2) Teneur

moyenne

(g/t Au) Zone P4-17-038 410,90 413,00 2,10 1,92 5,54 Amas 492,00

Coupé 498,00 6,00 5,47 9,12

3,28 Amas 571,50 581,30 9,80 8,90 1,44 Amas 583,50 588,80 5,30 4,62 7,42 CP4 593,70 596,50 2,80 2,54 4,66 Amas 644,40 647,10 2,70 2,44 7,26 Amas 742,00 744,50 2,50 2,25 5,56 Amas P4-17-039 514,30 524,60 10,30 9,72 1,28 Amas 575,50 582,00 6,50 6,12 2,48 Amas 595,50 617,00 21,50 20,26 1,33 Amas P4-17-040 245,90 249,10 3,20 2,82 9,76 Amas 321,10 331,70 10,60 9,28 2,77 Amas P4-17-

040W01M01 218,50 227,80 9,30 7,85 1,30 Amas 311,50 314,70 3,20 2,55 4,09 CP1 355,30

Coupé 359,30 4,00 3,57 42,94

15,63 CS1b P4-17-042 572,40 582,50 10,10 9,62 1,84 Amas 624,50

Coupé 631,30 6,80 6,47 7,82

4,42 Amas P4-17-

042W01M01 535,80

Coupé 567,00 31,20 29,17 1,92

1,31 Amas 571,50 574,00 2,50 2,09 7,92 CP4 594,60 607,00 12,40 11,57 1,51 Amas P4-17-044 315,90 335,50 19,60 17,56 0,99 Amas 348,80 383,27 34,47 30,90 2,58 Amas P4-17-045 308,85 374,50 65,65 56,96 2,36 Amas 399,00 440,65 41,65 36,18 1,30 Amas P4-17-046 187,95 197,90 9,95 8,13 4,04 Amas 218,90 233,00 14,10 11,53 2,49 Amas 309,80 313,50 3,70 3,00 7,75 Amas 313,50 316,00 2,50 2,06 5,31 CP1 P4-17-

046W01M01 188,10 197,90 9,80 7,88 2,58 Amas 228,13 238,00 9,87 8,02 4,36 Amas P4-17-047D 234,30 246,70 12,40 10,96 1,66 Amas P4-17-

047DW01 316,30

Coupé 323,20 6,90 5,62 14,81

11,26 CP1 P4-17-048 314,90 319,60 4,70 3,77 3,81 CP1

(1) Les intervalles minéralisés ont été déterminés en fonction des observations géologiques, c'est-à-dire la quantité de filons de quartz-tourmaline-sulfures; les composites pour les structures de cisaillement subverticales ont été sélectionnés selon un seuil de coupure de 1,00 g/t Au; les composites pour les amas de veines présentent un seuil de coupure minimal de 1 g/t sur un intervalle de 10 m, permettant la présence interne de jusqu'à 5 m de matériel sous la teneur de coupure; les valeurs composites individuelles sont présentées avant et après l'application (au besoin) d'une teneur de coupure supérieure de 34,3 g/t Au; aucune épaisseur minimale prise en compte.

(2) Pour les structures de cisaillement subverticales l'épaisseur vraie signifie l'épaisseur perpendiculaire aux contacts des zones; pour les amas, l'épaisseur vraie signifie l'épaisseur verticale.

Pour afficher le tableau des résultats d'analyse complets pour les sondages dont les résultats sont communiqués aujourd'hui, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.integragold.com/site/assets/files/2349/2017_composites_plug4_2017_final.pdf

Pour afficher une section transversale montrant les sondages dont les résultats sont communiqués aujourd'hui, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.integragold.com/site/assets/files/2348/p4_section225me.jpg

Profil du projet et de la Société

Integra est une société d'exploration aurifère qui possède des projets à Val-d'Or, au Québec, l'une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque Sud. À l'automne 2014, en faisant l'acquisition de l'usine et du complexe minier Sigma, Integra s'est dotée d'une installation d'une capacité quotidienne de 2 200 tonnes et d'une installation de stockage des résidus pour lesquelles elle dispose de tous les permis nécessaires. Grâce aux permis fédéraux et provinciaux détenus, aux infrastructures existantes et au potentiel d'exploration significatif, cette acquisition a permis d'éliminer des coûts importants et d'écourter les délais normalement associés aux projets miniers. Integra a pu recueillir plus de 150 millions de dollars depuis 2013 et a vu le cours de son action grimper, malgré le prix de l'or à la baisse.

Le 15 mai 2017, Integra et Eldorado Gold Corporation ont émis séparément des communiqués annonçant la signature d'une entente définitive aux termes de laquelle Eldorado Gold Corporation a convenu d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Integra dont elle n'a pas la propriété à l'heure actuelle.

Personne qualifiée

Le projet Lamaque est directement supervisé par M. Hervé Thiboutot, ingénieur et premier vice-président de la Société, et M. Jacques Simoneau, géologue, directeur de l'exploration de la Société. MM. Thiboutot et Simoneau sont des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. Les personnes qualifiées de la Société ont examiné le contenu technique de ce communiqué.

Assurance-qualité et contrôle de la qualité (« QA/QC »)

Des protocoles stricts de QA/QC sont appliqués, incluant l'insertion de doublons, de blancs et d'étalons dans tous les sondages. Les échantillons de carottes de forage sont soumis directement aux laboratoires d'analyse Bourlamaque et ALS de Val-d'Or, aux fins de leur préparation et de leur analyse. L'analyse est menée sur un échantillon de 30 g. L'analyse de l'or est effectuée par pyroanalyse avec finition par absorption atomique (AA), et avec finition gravimétrique pour les échantillons au-dessus de 5 g/t Au. Les résultats présentés proviennent des analyses gravimétriques pour les échantillons qui dépassent 5 g/t Au; sinon, ils proviennent des analyses avec finition par absorption atomique.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong

Président et chef de la direction

La Bourse de croissance TSX ainsi que son Fournisseur de services réglementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Au cours de l'élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées par la Société et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris le fait qu'elle soit en mesure de se procurer le personnel, l'équipement et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration en quantité suffisante et en temps opportun, et que les résultats réels des travaux d'exploration s'avèrent conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé par la loi.

