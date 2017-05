IVECO BUS fournit 210 bus à la ville d'Astana qui accueillera l'Expo 2017







IVECO BUS a effectué la première livraison dans le cadre d'un contrat prévoyant la fourniture de 210 autobus Urbanway et Urbanway Hybrid à la ville d'Astana, au Kazakhstan. Cette commande fait suite à la nomination, en 2014, d'IVECO BUS au titre de fournisseur officiel de l'Expo 2017, et à la livraison des autobus Citelis, qui sont actuellement utilisés par l'ensemble du réseau de transport public de la ville. Avec cette commande, IVECO BUS confirme de nouveau sa place de fournisseur officiel de la flotte d'Astana pour les autobus du réseau de transport public avec quelques 570 véhicules qui sillonnent la ville.

LONDRES, 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- IVECO BUS, la marque de véhicules de transport de passagers mondiale de CNH Industrial (NYSE : CNHI), a livré la première tranche d'autobus Urbanway à Astana LRT LLP, société municipale de services de transport de la capitale du Kazakhstan. Il s'agit de la première livraison dans le cadre d'un contrat qui vise la livraison de 210 autobus Urbanway Euro VI et Urbanway Hybrid de 12 et 18 mètres pour le réseau de transport public de la ville.

Leader européen en matière d'énergies alternatives sur le marché du transport collectif de passagers, IVECO BUS propose la gamme de véhicules au gaz naturel comprimé (GNV), hybrides et électriques la plus vaste de l'industrie. Ainsi, IVECO BUS se positionne comme le partenaire idéal pour la ville d'Astana et pour l'Expo 2017 en vue de son thème, « L'énergie du Futur », qui mettra l'accent sur «l'exploration des stratégies, des programmes et des technologies visant le développement de l'énergie durable, la promotion de la sécurité et de l'efficacité énergétique et l'encouragement de l'utilisation des énergies renouvelables».

La livraison a eu lieu lors d'une cérémonie officielle le 15 mai dernier à Kostanay, au Kazakhstan, en présence de M. Bakhytzhan Sagintayev, Premier Ministre de la République du Kazakhstan, M. Valfré di Bonzo, Responsable CNH Industrial pour l'Asie centrale et Directeur des relations avec le gouvernement et les institutions pour la Russie, la Biélorussie et l'Asie centrale, M. Lavrentyev, Président d'Allur Group of Companies et M. Semeybayev, PDG de SaryarkaAvtoProm LLP.

Les 210 autobus Urbanway s'ajouteront aux 358 autobus Citelis Euro V de la marque qui sont déjà en exploitation dans la ville. Ils seront mis en service afin d'offrir une mobilité efficace et durable tout au long de l'Expo 2017, qui se déroulera à Astana de juin à septembre 2017, puis sur l'ensemble du réseau de transport public de la ville au cours des prochaines années. Une fois la livraison de ce contrat réalisée, IVECO BUS arrivera en tête du marché kazakh, avec au total 570 véhicules en exploitation à Astana.

Sylvain Blaise, Vice-Président d'IVECO et Responsable des opérations IVECO BUS au niveau mondial, a commenté : « Ce deuxième accord pour la livraison de véhicules IVECO BUS destiné aux transports en commun de la ville d'Astana démontre notre capacité à répondre aux besoins de réduire la pollution urbaine, qui est devenue une préoccupation majeure pour les autorités publiques du monde entier. IVECO BUS se révèle être le partenaire idéal des villes souhaitant développer un système de transport public moderne et efficace, respectueux de l'environnement et de la santé de leurs habitants ».

Les autobus Urbanway Hybrid utilisent jusqu'à 30 % de carburant de moins que les autobus classiques. Ils réduisent les émissions de CO 2 de 33 % et les émissions d'oxyde d'azote (NOx) de 40 % par rapport aux autobus diesel. Cela signifie 25 tonnes de CO 2 en moins par an pour un autobus standard et 37 tonnes pour un autobus articulé : c'est plus du double du poids à vide de chaque véhicule.

Les autobus Urbanway Hybrid combinent un système de traction électrique avec un moteur à combustion interne Euro VI et une batterie lithium-ion de dernière génération. Un système intelligent de gestion de l'alimentation optimise la consommation de carburant et les émissions pendant les déplacements, tandis que l'excédent d'énergie lors du freinage est conservée dans un système de stockage. Parmi les avantages de ce véhicule on compte la fonction « Arrive & Go » qui permet un fonctionnement 100 % électrique à l'approche et au départ des arrêts de bus. Cette fonction permet également de désactiver provisoirement le générateur, éliminant les vibrations et réduisant les niveaux de bruit de plus de 50 %. Le résultat est une approche et un départ des arrêts de bus complètement silencieuses et sans émissions.

La technologie hybride d'IVECO BUS s'est révélée extrêmement performante, et cette solution de transport « citoyenne » a déjà été adoptée par des villes telles que Madrid, Milan et Paris pour leurs réseaux de transport public, positionnant la marque comme le leader européen du transport durable par autobus.

Les autobus Urbanway sont les premiers d'IVECO BUS à être dotés de sa technologie révolutionnaire HI-SCR Euro VI, qui ne fait pas appel à la recirculation des gaz d'échappement, optimisant ainsi leur efficacité énergétique. Cet autobus à plancher bas est équipé des nouveaux moteurs IVECO Tector 7 et IVECO Cursor 9 dans une structure intégralement repensée qui allie résistance supérieure et un réduction du poids.

Les 210 bus Urbanway destinés à la ville d'Astana sont fabriqués à l'usine IVECO BUS d'Annonay, en France, tandis que l'assemblage est réalisé sur place à Kostanay dans l'usine du partenaire et du distributeur d'IVECO BUS SaryarkaAutoProm (SAP). SAP assure également l'assistance et le support technique aux autobus de la flotte d'Astana, afin de garantir leur efficacité et leurs performances durables.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

Inscrivez-vous pour recevoir les actualités de l'entreprise par la rédaction de CNH Industrial: bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe

Contact Presse:

Lydie Le Corre

Corporate Communications - France

CNH Industrial

Tel: +33 47 279 667 4

Email: mediarelations@cnhind.com

www.cnhindustrial.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/323658/CNH_Industrial___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 12:17 et diffusé par :