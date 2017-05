Le gouvernement du Canada publie le rapport « Ce que nous avons entendu » issu du Forum national sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada pour souligner la Journée mondiale sans tabac







Ce forum a réuni plus de 150 intervenants afin de préparer le terrain pour l'atteinte de l'objectif ambitieux de faire baisser le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035

OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le Canada a fait d'importants progrès relativement à la lutte contre le tabagisme. En effet, le taux global de tabagisme est passé de 22 % en 2001 à 13 % en 2015. Malgré cette baisse au cours des dernières décennies, il reste que 3,9 millions de Canadiens fument encore.

En cette Journée mondiale sans tabac, le gouvernement a rendu public le rapport « Ce que nous avons entendu » issu du Forum national sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada. Ce forum, qui a eu lieu en mars 2017, a rassemblé un groupe diversifié de partenaires et d'intervenants dans le but de commencer à définir une nouvelle approche fédérale audacieuse stimulée par un objectif ambitieux, mais réalisable : réduire le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035. Les idées répertoriées dans ce rapport seront prises en compte lors de l'élaboration des politiques et des programmes futurs.

Ce forum n'était qu'un point de départ. Depuis, Santé Canada a reçu les commentaires de plus de 1700 personnes et organisations lors de la consultation publique sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada. C'est dans le cadre de celle-ci que les Canadiens ont indiqué qu'ils sont prêts à soutenir la prise de mesures énergiques par le gouvernement fédéral, à ce que cette substance créant une dépendance cesse de nuire à leur santé et à celle de leurs proches, à agir pour décourager les jeunes de commencer à fumer, ainsi qu'à s'engager à mener une vie plus saine.

Voici ce que fera le Ministère au cours des prochains mois :

Soutenir le processus législatif pour le projet de loi S-5, le projet de loi sur le tabac et les produits de vapotage. Celui-ci comprend des dispositions visant à protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine et l'usage du tabac tout en permettant aux fumeurs adultes d'avoir accès aux produits de vapotage comme options moins nocives que le tabac.

Lancer une consultation publique sur la réglementation proposée des produits de vapotage.

Présenter le rapport « Ce que nous avons entendu » issu de la consultation publique générale sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada.

Continuer à travailler à la mise à jour des emballages de produits du tabac en y mettant de nouveaux témoignages de Canadiens. Toute personne qui souhaite partager son témoignage peut communiquer avec nous par courriel, à pregs@hc-sc.gc.ca, ou par téléphone, au 613-716-3513.

Santé Canada poursuivra son travail de modernisation de la lutte contre le tabagisme au Canada afin de faire baisser encore plus les taux de tabagisme. L'engagement du gouvernement du Canada à tracer la nouvelle voie de la lutte contre le tabagisme fait partie de la vision pour un Canada en santé, qui comporte trois volets : Bien manger, Bien vivre et Bien-être.

Faits en bref

Au Canada, 82 % des fumeurs adultes actuels ont fumé leur première cigarette avant l'âge de 18 ans. En 2015, environ 115 000 Canadiens sont devenus des fumeurs quotidiens.

Afin de réduire l'attrait du tabac auprès des jeunes, le gouvernement du Canada a interdit le menthol dans les cigarettes, les feuilles d'enveloppe et la majorité des cigares vendus au Canada.

Des mesures ont été prises pour planifier l'imposition d'un emballage banalisé pour les produits du tabac, notamment des consultations sur les mesures pour diminuer l'attrait visuel des emballages.

Citations

« Toutes les 14 minutes, un Canadien meurt d'une maladie liée au tabagisme; plus de 100 personnes mourront aujourd'hui en cette Journée mondiale sans tabac. Le tabagisme demeure la première cause évitable de maladie et de décès prématuré au Canada; les produits du tabac tuent la moitié des consommateurs de longue date. Les Canadiens nous ont montré, lors du forum et des consultations, qu'ils sont prêts à appuyer les mesures énergiques du gouvernement visant à réduire la consommation de tabac au Canada à moins de 5 % d'ici 2035. Notre pays a une tradition d'innovation en ce qui a trait à la lutte contre le tabagisme et, ensemble, nous déploierons tous les efforts pour qu'il y ait de moins en moins de Canadiens consommateurs de tabac dans les années à venir. »

Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Tandis que nous travaillons ensemble pour faire baisser le taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035, saisissons l'occasion, en cette Journée mondiale sans tabac, de réfléchir à ce que nous pouvons tous faire. Ce pourrait être s'engager à ne jamais essayer le tabac, songer à prendre part à un programme d'abandon du tabagisme, comme Je te laisse ou Je cours, j'écrase, ou simplement fumer une cigarette de moins aujourd'hui. Chaque petit geste compte. Comme le tabagisme est un facteur qui contribue à tant de maladies chroniques et de problèmes de santé, l'atteinte de notre objectif améliorerait grandement la santé publique au profit de l'ensemble des Canadiens. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada par intérim

