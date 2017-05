Une conduite de train inadéquate et la fatigue d'un employé ont mené à un déraillement dans le triage Alyth à Calgary (Alberta) en 2016







CALGARY, le 31 mai 2017 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a publié aujourd'hui son rapport d'enquête (R16C0012) sur le déraillement d'un train du Canadien Pacifique (CP) au triage Alyth à Calgary (Alberta) en 2016. Ce rapport fait état d'une combinaison de conduite de train inadéquate et de fatigue d'un employé comme étant des facteurs contributifs.

L'accident s'est produit tôt le matin, le 18 février 2016, lorsqu'un train de marchandises du CP effectuait des opérations d'aiguillage au triage Alyth. Alors que le train roulait à environ 2,5 mi/h sur une courte distance à l'intérieur du triage, il y a eu augmentation de puissance au-delà de la position maximale du manipulateur pour cet emplacement. L'enquête a permis de déterminer que les locomotives avaient produit une force de traction trop grande et qui a étiré excessivement le train alors qu'il négociait une courbe. Les freins à la queue du train n'étaient pas encore complètement desserrés, et 13 wagons ont déraillé lorsque plusieurs roues sont montées sur le rail intérieur. Personne n'a été blessé et il n'y a pas eu de déversement de marchandises dangereuses.

On n'a pas respecté certaines exigences précises en matière de conduite des trains en ce qui concerne la position maximale du manipulateur de la locomotive à l'endroit où s'est produit l'événement. Dans l'événement à l'étude, l'équipe d'exploitation n'était pas tenue de passer en revue les documents pertinents avant d'effectuer un mouvement de train. De plus, il n'y avait rien dans l'environnement opérationnel pour rappeler aux équipes le changement apporté aux exigences d'exploitation à l'endroit considéré.

L'enquête a également cerné la gestion de la fatigue comme facteur contributif. En effet, l'un de membres de l'équipe était probablement fatigué par suite de la mauvaise qualité de son sommeil durant les deux semaines qui ont précédé l'événement et parce qu'il était éveillé depuis au moins 23 heures au moment de l'accident.

La gestion de la fatigue constitue une responsabilité partagée. Il incombe aux employés de ne ménager aucun effort pour se présenter au travail frais et dispos, et à la compagnie de mettre à leur disposition un système qui le permet, y compris des procédures qui offrent aux employés des possibilités de se rendre par eux-mêmes inaptes au service sans crainte de mesures disciplinaires. Les systèmes de gestion de la fatigue des équipes de train sont l'un des enjeux dans la Liste de surveillance 2016. Comme le montre l'événement en question, la fatigue demeure un facteur de risque pour la sécurité de l'exploitation ferroviaire, en particulier des trains de marchandises, le moyen de transport de surface de 70 % des marchandises du pays. Les mesures mises en oeuvre à ce jour n'ont pas été à la hauteur pour régler pleinement la question. Les systèmes de gestion de la fatigue des équipes de train vont demeurer sur la Liste de surveillance du BST tant que Transports Canada n'aura pas achevé son examen des systèmes de gestion des risques liés à la fatigue des compagnies ferroviaires, et tant que TC et les compagnies ferroviaires n'auront pas mis en oeuvre des mesures additionnelles pour atténuer efficacement le risque de fatigue chez les membres des équipes de conduite des trains de marchandises.

