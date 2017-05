Chrono Aviation célèbre notre beau pays et lance l'avion du 150e du Canada







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Chrono Aviation est fière de souligner les 150 ans de notre beau pays en affichant et portant fièrement les couleurs du drapeau canadien. L'avion aux couleurs de notre magnifique pays salue ainsi les Canadiens d'exception et rend hommage aux soldats, aux héros et aux personnages qui ont marqué notre histoire. Chrono profitera du Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB) 2017, les 24 et 25 juin, pour rendre l'avion du 150e accessible aux visiteurs.

Lors du week-end festif du SAIB, les passionnés d'aviation pourront découvrir ce magnifique avion orné de 20 feuilles d'érable emblématiques, dans lesquelles sont inscrits les noms de 20 personnalités qui ont marqué l'histoire du Canada. On y rend entre autres honneur à Roméo Dallaire, Tecumseh, sir John A. Macdonald, le Soldat inconnu, sir Wilfrid Laurier, William (Billy) Avery Bishop et Brian Mulroney. À l'occasion du festival, les visiteurs auront non seulement l'occasion de rencontrer l'équipe de Chrono, mais aussi la chance d'assister en primeur au dévoilement du nouveau venu de la famille Chrono, doté d'une technologie unique au Canada.

À propos de Chrono Aviation

Fondée à Québec en 2012, Chrono Aviation est une compagnie ambitieuse et innovante spécialisée dans l'industrie du nolisement aérien. L'entreprise basée à Montréal, Québec et Rimouski a pour mission première d'offrir une sécurité exceptionnelle à ses passagers. Elle se démarque de la concurrence en offrant un service haut de gamme et des appareils modernes à la fine pointe de la technologie. Après seulement cinq ans, Chrono Aviation compte plus de 70 employés et une flotte de 14 appareils. Chrono Aviation poursuit son expansion et continue de renforcer sa position de leader dans l'industrie du nolisement aérien au Québec.

À propos du SAIB 2017

Depuis 1953, le Spectacle aérien international de Bagotville se construit une réputation enviable partout en Amérique du Nord. Ce spectacle présenté tous les deux ans offre des démonstrations aériennes à couper le souffle et fait découvrir à la population une incontournable exposition au sol. Cette grande fête de l'aviation compte trois des plus importantes formations de démonstrations aériennes canadiennes : le CF-18 de démonstration, les Snowbirds et les Sky Hawks. Toujours en constante évolution et renommé comme étant l'activité familiale la plus importante de la région du Saguenay?Lac-Saint-Jean, le SAIB attire chaque année plus de 100 000 personnes.

