La nouvelle usine PV de HT-SAAE en Turquie permet de proposer des modules solaires aux marchés européens







MUNICH, Allemagne, le 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (« HT-SAAE »), fabricant leader mondial de produits photovoltaïques (PV), intensifie ses efforts de distribution d'énergies vertes dans plusieurs pays à travers l'Europe et les États-Unis en ajoutant un centre de fabrication en Turquie, dont l'exploitation a commencé en début d'année.

Cette démarche entre dans le cadre de l'Initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie, qui vise à renforcer les liens économiques entre la Chine et les pays eurasiens le long de la Ceinture économique de la Route de la soie et de la Route maritime de la soie, qui s'étendent de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique de l'Est.

L'usine turque produira 300 MW de cellules PV et 600 MW de modules PV, et offrira au pays près de 500 opportunités d'emploi. Plusieurs contrats d'approvisionnement ont d'ores et déjà été conclus pour une quantité de plus de 300 MW auprès de clients issus de Turquie, d'Europe, et des États-Unis. « Nous avons choisi la Turquie pour héberger notre installation à l'étranger en raison de sa localisation et de son marché PV en plein essor. En tant que pays transcontinental d'Eurasie, la Turquie est un axe par lequel nous pouvons accéder à la fois à l'Europe et aux États-Unis, » a déclaré Ruan Zhongli, vice-président de l'activité PV chez HT-SAAE.

Plus tôt en 2012, China Aerospace Science and Technology Corporation (« CASC »), société mère de HT-SAAE, a lancé avec succès un satellite d'observation pour la Turquie. La création de l'usine turque a permis d'étendre la coopération entre la Chine et la Turquie dans plusieurs domaines allant des produits d'aérospatial au secteur solaire. L'usine permet à HT-SAAE de proposer des technologies et des produits PV de haute qualité au marché final du pays et des régions voisines, ainsi que d'offrir des énergies vertes aux résidents.

Les cellules et modules PV produits par HT-SAAE, qui peuvent être largement utilisés dans la production d'électricité résidentielle, commerciale et destinée aux services publics, se démarquent dans le secteur PV grâce à l'expérience de près de 60 ans de leur société mère CASC dans le développement de technologies d'énergie solaire et dans les produits solaires à haute efficience. En outre, HT-SAAE a développé une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée sur le secteur du PV (polysilicium, wafers, cellules solaires, modules et systèmes PV) destinée aux produits PV offrant une capacité de production de niveau GW, qui permet la création et le maintien d'une qualité constante tout au long du processus de production.

Grâce à ses atouts en termes de qualité des produits, HT-SAAE fournira au marché local et régional des options supplémentaires et améliorées en matière de produits PV. Comme l'a observé M. Ruan, l'avenir du parcours d'expansion de HT-SAAE vers l'Europe s'avère très prometteur. « Le marché PV en Europe est très mature et bien développé. Nous continuerons d'explorer et de nous développer sur ce marché à l'avenir. »

HT-SAAE présentera plusieurs de ses modules PV révolutionnaires lors du salon Intersolar Europe, exposition de premier plan à l'échelle mondiale dédiée au secteur solaire, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin à Munich.

À propos de HT-SAAE

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE) est une filiale de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), société internationale figurant au Fortune 500. Cotée à la bourse de Shanghai (code d'action 600151), la société a été fondée en 1998. HT-SAAE concentre principalement ses activités sur les énergies nouvelles PV, les pièces automobiles, et les applications de nouveaux matériaux. Dès 1999, HT-SAAE a débuté le déploiement commercial de technologies photovoltaïques. À ce jour, la société a développé une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée sur le secteur du PV (silicium, wafers, cellules solaires, modules et systèmes PV), et a délivré plus de 3 GW de produits PV de qualité supérieure sur le marché international. D'après une organisation tierce internationalement reconnue, en 2014 HT-SAAE s'est positionnée dans le Top 10 des Fournisseurs chinois de modules PV, étant également reconnue depuis de nombreuses années comme un Fabricant de modules de « niveau 1 » par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/516856/HT_SAAE_New_PVFactory.jpg

