Les premiers ministres des provinces et territoires se rendront à Washington, D. C. du 6 au 8 juin







OTTAWA, le 31 mai 2017 /CNW/ - En tant que président du Conseil de la fédération, le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, dirigera une mission commune des premiers ministres des provinces et territoires à Washington, D. C. du 6 au 8 juin 2017.

La première ministre Kathleen Wynne, de l'Ontario, ainsi que les premiers ministres Brian Gallant, du Nouveau-Brunswick, Brian Pallister, du Manitoba, Wade MacLauchlan, de l'Île-du-Prince-Édouard, Dwight Ball, de Terre-Neuve-et-Labrador, et Bob McLeod, des Territoires du Nord-Ouest, l'accompagneront lors de cette mission.

L'objectif de cette visite est de bâtir et de renforcer les relations avec les dirigeants politiques américains. Les discussions porteront sur diverses questions d'importance pour les Canadiens, dont le commerce, l'énergie, le bois d'oeuvre, l'agriculture et les enjeux frontaliers. Les premiers ministres entendent notamment souligner la contribution du Canada à la sécurité et à la prospérité américaines.

«?C'est un honneur pour moi de diriger la mission des premiers ministres des provinces et territoires à Washington, D.C., a déclaré le premier ministre du Yukon, Sandy Silver. Travailler ensemble en vue d'accroitre les échanges commerciaux et d'assurer la sécurité de nos frontières communes constitue une priorité pour les premiers ministres. Le Canada partage une relation particulière et unique avec les États-Unis et cette relation est une composante essentielle de la prospérité et de la sécurité économiques dont bénéficient les Canadiens et les Américains aujourd'hui.?»

Aux États-Unis, près de 9 millions d'emplois dépendent du commerce avec le Canada. Le Canada fait partie des trois plus importants marchés d'exportation pour 45 États. Chaque jour, quelques 400?000 personnes franchissent la frontière Canada - États-Unis en toute sécurité.

Cette mission sera la cinquième mission internationale du Conseil de la fédération. La dernière mission du Conseil à Washington, D. C. a eu lieu en 2010.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 12:00 et diffusé par :