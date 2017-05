Réservation en ligne - Nouvelle directive du ministère du Tourisme







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de la fermeture du système de réservation en ligne offert par le ministère du Tourisme (MTO), qui prendra fin le 30 juin prochain, les établissements hôteliers qui utilisaient la solution d'affaires du MTO pourront dorénavant voir leur clientèle, qui fréquentera le site QuebecOriginal.com, dirigée uniquement vers une plateforme de réservation ayant une place d'affaires au Québec et qui se conforme aux lois et aux règlements fiscaux du Québec.

Rappelons qu'en 2016, après un bilan des coûts et bénéfices de ce service sur plusieurs années, de l'évolution du marché international et des modifications dans le comportement des touristes, le MTO a décidé de mettre fin à ce service compte tenu de l'investissement important qu'il requérait et de la décroissance continue des revenus de réservation depuis de nombreuses années.

Les établissements d'hébergement avaient alors été invités à informer le MTO du moteur de réservation qu'ils souhaitaient mettre de l'avant dans leur page d'entreprise du site QuebecOriginal.com, et ce, afin de respecter leur libre choix. La nouvelle directive vient donc encadrer la procédure de transition.

