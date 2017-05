Crohn et Colite Canada et l'Association Canadienne de Gastroentérologie annoncent conjointement la divulgation, à l'intention des médecins et patients, d'une liste de 5 recommandations concernant les examens et traitements couramment utilisés pour les maladies inflammatoires de l'intestin







Dans le cadre de la campagne Choisir avec soin, ces organismes encouragent les professionnels de la santé et les patients à engager le dialogue au sujet des examens et des traitements qui pourraient être inutiles -- voire préjudiciables -- pour les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse

TORONTO, le 31 mai 2017 /CNW/ - Crohn et Colite Canada et l'Association Canadienne de Gastroentérologie ont dressé une liste de cinq examens, traitements ou interventions qui sont couramment recommandés, mais pas toujours nécessaires, dans le cadre des soins prodigués aux patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin (IBD). La liste a été élaborée par le réseau Canadian IBD Network for Research and Growth in Quality Improvement (CINERGI), ou Réseau canadien MII pour la recherche et l'amélioration de la qualité, dans le cadre de la campagne Choisir avec soin, et approuvée par Crohn et Colite Canada ainsi que l'Association Canadienne de Gastroentérologie. L'initiative Choisir avec soin vise à aider les cliniciens et les patients à engager le dialogue au sujet des examens, traitements et interventions superflus et à faire des choix intelligents et efficaces en vue d'assurer des soins de qualité.

Dans le cadre de l'élaboration de la liste Choisir avec soin pour les MII, un groupe de travail composé de membres du réseau CINERGI, de patients, de radiologistes et de représentants de Crohn et Colite Canada ainsi que de l'Association Canadienne de Gastroentérologie ont initialement établi dix recommandations au moyen d'une plateforme de vote en ligne. Par la suite, au cours d'une réunion consensuelle tenue en personne, le groupe a retenu cinq recommandations clés de la liste d'origine, qui s'énoncent comme suit :

N'utilisez pas de corticostéroïdes (p. ex., prednisone) pour le traitement d'entretien des maladies inflammatoires de l'intestin (MII). N'utilisez pas d'opioïdes pour la prise en charge à long terme de la douleur abdominale qui accompagne les maladies inflammatoires de l'intestin (MII). Ne prolongez pas indûment l'utilisation de la corticothérapie intraveineuse chez les patients qui présentent un épisode aigu et grave de colite ulcéreuse (CU) en l'absence de réponse clinique. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), n'instaurez pas de traitements médicaux à long terme et ne les intensifiez pas en fonction des symptômes seulement. N'utilisez pas la tomodensitométrie (TDM) abdominale pour l'évaluation des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) en phase aiguë, à moins de soupçonner une complication (obstruction, perforation, abcès) ou une étiologie des symptômes abdominaux non liée aux MII.

« Il est essentiel que les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse aient le sentiment qu'ils peuvent avoir des discussions éclairées avec leurs médecins à propos de leurs soins, déclare Mina Mawani, directrice générale de Crohn et Colite Canada. Cette liste fournit des renseignements et des conseils à propos de cinq aspects prioritaires clés dont les patients doivent tenir compte dans le cadre des discussions avec leurs médecins, et ils doivent avoir la possibilité de soulever certaines questions s'ils le jugent nécessaire. »

« Parfois, fournir les meilleurs soins pour les MII consiste à savoir à quel moment éviter certains examens ou traitements. C'est dans cette optique que nous avons lancé la campagne Choisir avec soin pour les MII, ajoute Geoffrey Nguyen, président du CINERGI et gastroentérologue praticien à l'Hôpital Mount Sinai, qui fait partie du Sinai Health System (Système de santé Sinai). Nous souhaitions fournir une liste d'examens et de traitements auxquels les fournisseurs de soins de santé et les patients devraient recourir avec une plus grande parcimonie, car ils peuvent s'avérer inefficaces, superflus ou même dommageables. Cette liste donne à nos patients les outils nécessaires pour engager un dialogue avec leurs fournisseurs de soins de santé lorsque les examens en question leur sont recommandés. »

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada est le seul organisme de bienfaisance national au Canada composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies. Parmi les organismes caritatifs en santé du monde entier, nous sommes l'un des deux plus importants bailleurs de fonds destinés à la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. En effet, nous avons investi à ce jour plus de 100 millions de dollars dans la recherche sur ces maladies. Notre rôle consiste à transformer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite (les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin) par la recherche, les programmes à l'intention des patients, la défense des droits et la sensibilisation.

À propos de la campagne Choisir avec soin

Menée à l'échelle nationale en partenariat avec l'Association médicale canadienne, la campagne Choisir avec soin est une initiative en soins de santé visant à aider les cliniciens et les patients à engager le dialogue à propos des examens et traitements superflus et à faire des choix intelligents et efficaces pour garantir des soins de qualité. Pour en apprendre davantage sur la campagne Choisir avec soin et pour consulter les listes complètes de recommandations, des détails les concernant ainsi que des éléments probants les appuyant, veuillez vous rendre au www.ChoosingWiselyCanada.org

À propos de l'Association Canadienne de Gastroentérologie

L'Association Canadienne de Gastroentérologie (ACG) représente plus de 1 100 membres partout au Canada, y compris des médecins, des spécialistes des sciences fondamentales et des fournisseurs de soins de santé affiliés qui oeuvrent en gastroentérologie. L'ACG est un organisme axé sur ses membres dont la mission consiste à appuyer l'étude des organes du tube digestif sains et malades, à participer à cette dernière ainsi qu'à promouvoir et à faire progresser la gastroentérologie en faisant preuve de leadership dans les soins aux patients, la recherche, l'enseignement et le perfectionnement professionnel continu.

À propos du Réseau canadien MII pour la recherche et l'amélioration de la qualité

Le Réseau canadien MII pour la recherche et l'amélioration de la qualité (Canadian IBD Network for Research and Growth in Quality Improvement -- CINERGI) est un réseau de recherche composé de 14 spécialistes en maladies inflammatoires de l'intestin (MII) représentant 12 établissements universitaires canadiens de sept provinces. Collectivement, nous possédons une expertise en recherche dans les secteurs de l'épidémiologie, des essais cliniques, des services de santé, de l'analyse économique et de l'amélioration de la qualité. Nous participons à une gamme diversifiée d'initiatives visant à améliorer la prestation des soins de santé dans le secteur des MII.

SOURCE Crohn et Colite Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 11:53 et diffusé par :