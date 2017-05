Le métier de préposé(e) d'aide à domicile est souligné dans le cadre d'une première Journée nationale!







QUÉBEC, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) est fier d'annoncer la tenue de la première Journée nationale des préposé(e)s d'aide à domicile, aujourd'hui, le 31 mai, afin de souligner l'importance sociale et l'apport indispensable de celles et ceux qui exercent ce métier!

Un métier à démystifier...

Le métier de préposé(e) d'aide à domicile, pratiqué par plus de 8 000 personnes au Québec, essentiellement des femmes, est reconnu officiellement comme un métier à part entière par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale depuis le 8 janvier 2009 et bénéficie donc d'un programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT).

Les préposé(e)s d'aide à domicile travaillent principalement dans les 100 entreprises d'économie sociale en aide à domicile de la province. La mission première de ces entreprises est de produire des services à domicile qui réponde aux besoins de sa communauté en plus de créer et d'offrir des emplois de qualité à la population de son territoire. Les services d'aide à domicile et de soins à la personne dispensés par ces préposé(e)s, favorisent ainsi le maintien à domicile des aînés en leur offrant, à eux et à leurs proches, un soutien quotidien. En plus de permettre aux québécois et québécoises de vieillir dans le confort de leur domicile, ils contribuent à l'efficience du réseau de la santé.

De nombreuses activités à la grandeur du Réseau

Dans le but de valoriser les nombreux employés dans chacune des 100 EÉSAD du Québec et de souligner leur effort, plusieurs activités seront organisées à l'intérieur même des entreprises et également sur les réseaux sociaux.

« L'organisation de cette journée c'est une belle façon de les remercier et de démontrer à nos nombreux(es) préposé(e)s que leur dévouement et leur travail est primordial en 2017. Avec le vieillissement de la population et le désir des personnes en perte d'autonomie de demeurer à la maison dans un environnement sain et sécuritaire, il est essentiel d'avoir des employés aussi passionnés et professionnels », mentionne Madame Marie-Claude Gasse, directrice générale de Coup de main à domicile et instigatrice de cette belle initiative.

Pour J.Benoit Caron, directeur général du réseau des EÉSAD, « dans l'ensemble du Québec, le travail qui est fait par les milliers de préposé(e)s d'aide à domicile mérite notre admiration et notre reconnaissance. Grâce à eux, nos ainés peuvent rester chez eux partout au Québec et c'est pour cette raison que nous voulons leur dédier une journée en leur honneur! »

Le Réseau des EÉSAD comprend 100 entreprises d'économie sociale et elles sont présentes dans les 17 régions administratives de la province. Ces entreprises offrent plus de 7 millions d'heures de service à 100 000 usagers en perte d'autonomie, dont près d'un million d'heures pour les services d'assistance à la personne. Vous voulez en savoir plus sur les EÉSAD et le PEFSAD visitez : www.aidechezsoi.com

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Communiqué envoyé le 31 mai 2017 à 11:38 et diffusé par :