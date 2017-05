Des joueurs de la légendaire Série du siècle de 1972 qui a opposé le Canada à l'URSS dévoilent un timbre célébrant un but inoubliable et visitent la 17e Escadre de l'Aviation royale canadienne







Ce timbre est le huitième d'un jeu de 10 soulignant des moments marquants des 50 dernières années émis à l'occasion des 150 ans du Canada

BASE DES FORCES CANADIENNES, WINNIPEG, le 31 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui son plus récent timbre Canada 150 en compagnie de joueurs légendaires d'Équipe Canada 1972 et de fiers Canadiens membres de l'Aviation royale canadienne.

Pat Stapleton, président du conseil d'Équipe Canada 1972, Bobby Clarke, Yvan Cournoyer, Pete Mahovlich, Frank Mahovlich, Eddie Johnston, Brad Park, Wayne Cashman et Jean Ratelle étaient au nombre des joueurs présents. Sean Goldsworthy (au nom de son père Bill Goldsworthy) et John Ferguson Jr (au nom de son père John Ferguson) ont également participé à la cérémonie.

En compagnie du colonel Andy Cook, commandant de la 17e Escadre Winnipeg, ils ont dévoilé le timbre célébrant la Série du siècle de 1972 qui a opposé le Canada à l'URSS, l'un des moments les plus marquants depuis le centenaire du pays en 1967. Il s'agit de la huitième vignette d'un jeu de 10 émis à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération.

Aucune autre série de l'histoire du hockey n'a fait vivre autant d'émotions aux Canadiens ou n'a eu une telle incidence sur ce sport. Cette série de huit rencontres, dont une à Winnipeg qui s'est soldée par une partie nulle de 4 à 4, a été une aventure riche en émotions pour une nation tout entière, passant de la confiance au désespoir pour se terminer par un triomphe phénoménal.

La série a réuni nos meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, qui ont formé la toute première Équipe Canada. Ils ont affronté l'équipe nationale de l'Union soviétique, qui avait été couronnée championne olympique et championne du monde neuf fois au cours des dix années précédentes. Les médias et les partisans s'attendaient à huit victoires écrasantes en huit parties. Mais à la fin de la deuxième période du premier match, les joueurs canadiens, épuisés et dominés par leurs adversaires, ont réalisé qu'ils s'étaient engagés dans un combat de titans qui allait être déterminant. En quatre matchs au Canada, Équipe Canada a remporté une seule victoire, a essuyé deux défaites, a enregistré une partie nulle et s'est fait huer par ses partisans lors du match à Vancouver. Ce manque de respect a poussé le capitaine de l'équipe Phil Esposito à prendre la parole devant les caméras, un discours rempli d'émotions qui est passé à l'histoire.

Quand ils sont arrivés à Moscou pour les quatre dernières parties, Équipe Canada et les 3 000 partisans ont vu leurs nerfs mis à rude épreuve. En pleine Guerre froide, la surveillance des Soviétiques et les événements suspects comme des appels répétés aux chambres d'hôtel des joueurs pendant la nuit donnaient à la vie à l'extérieur de la glace un air de film d'espionnage. Pour les Canadiens, il n'y avait pas de doute : on tentait délibérément de déconcentrer l'équipe. Le climat politique de l'époque se faisait sentir partout.

Malgré tout, Équipe Canada a tenu bon et a remporté les trois derniers matchs à Moscou. Le but gagnant de chacune de ces victoires, y compris celui du huitième et dernier match, a été marqué par l'ailier Paul Henderson, qui est en vedette sur le timbre. La Série du siècle a changé le hockey à jamais : des joueurs internationaux ont finalement pu intégrer les équipes professionnelles d'Amérique du Nord et en mettre plein la vue aux amateurs de hockey.

Les prochaines et dernières vignettes Canada 150 seront révélées le jeudi 1er juin à Vancouver, date qui correspond à la mise en vente de tous les timbres et des produits dérivés. Le timbre célébrant Expo 67 a été dévoilé par l'architecte d'Habitat 67 Moshe Safdie, et celui consacré à la Constitution a été révélé en présence de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. La troisième vignette, qui rend hommage au Canadarm, a été dévoilée par l'astronaute Jeremy Hansen. Le quatrième timbre, consacré au mariage égal, a été dévoilé à Toronto en partenariat avec l'organisme The 519 qui a pour mission d'assurer la santé, le bonheur et la pleine participation des membres de la communauté LGBTQ. La cinquième vignette, qui célèbre la route Transcanadienne, a été révélée par la vedette de la musique country Dean Brody. La sixième vignette, commémorant le Marathon de l'espoir de Terry Fox en 1980, a été dévoilée par Judith Fox, la soeur du jeune héros. Le septième timbre, soulignant la création du Nunavut, a été révélé à l'Assemblée législative du Nunavut par le premier ministre du Nunavut Peter Taptuna et la commissaire du Nunavut Nellie Kusugak.

À propos du timbre

Chacun des 10 timbres PermanentsMC (régime intérieur) est découpé à l'emporte-pièce en forme de feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six couleurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont offertes en carnet de 10 (4 millions de timbres). Il est également possible de se procurer un feuillet gommé de 10 vignettes comportant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000 feuillets). Un jeu de 10 plis Premier Jour officiels, un par motif et chacun portant la mention « OTTAWA ON », s'inscrira aussi dans cette émission (10 000 jeux). Les timbres ont été conçus par Roy White et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et imprimés par le groupe Lowe-Martin.

À propos d'Équipe Canada 1972 et de l'initiative 28-8

En 2014, Équipe Canada 1972 a lancé l'initiative 28-8, qui met l'accent sur le potentiel du travail d'équipe et reconnaît l'effort d'équipe fourni tout au long des 28 800 secondes de la Série du siècle.

À propos de la 17e Escadre Winnipeg

La 17e Escadre est composée d'escadrons, de centres d'instruction et d'éléments de commandement. Les six écoles d'aviation situées à la Base des forces canadiennes de Winnipeg sont les meilleures au monde. La 17e Escadre est une formation mixte qui mène et soutient des opérations de vol et remplit diverses fonctions d'entraînement et de commandement. Elle soutient au total 113 unités disséminées sur un territoire délimité à l'est par Thunder Bay (Ontario) et à l'ouest par la frontière séparant la Saskatchewan de l'Alberta, et allant du 49e parallèle jusqu'à l'Extrême-Arctique.

