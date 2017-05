Le Président du conseil municipal de Montréal annonce la nomination du nouveau conseiller à l'éthique, Me Marc Lalonde







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Président du conseil de la Ville, M. Frantz Benjamin, est heureux d'annoncer la nomination du nouveau conseiller à l'éthique, Me Marc Lalonde. Ce dernier fournira à la Ville de Montréal les services professionnels requis en matière d'aide-conseil à l'éthique auprès de l'ensemble des élus et des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal.

« L'octroi de ce nouveau mandat permettra de renforcer la culture éthique à la Ville et le rôle du conseiller à l'éthique. Il y aura également une bonification des services offerts aux élus en matière d'éthique. Ce dossier aura donc des impacts positifs. Je suis convaincu que le nouveau conseiller à l'éthique, Me Marc Lalonde, s'acquittera de son mandat avec succès », a déclaré M. Benjamin.

Le nouveau conseiller à l'éthique

Me Marc Lalonde est membre du Barreau du Québec depuis 1997. Il a travaillé comme avocat et recherchiste à la Cour d'appel du Québec avant de se joindre au cabinet Bélanger Sauvé en 1999. Il se spécialise en droit municipal et en droit administratif. Me Lalonde donne régulièrement des conférences et des formations aux élus et aux officiers municipaux. Il a publié de nombreux articles dans des domaines liés à ses activités professionnelles.

Mandat élargi pour le nouveau conseiller à l'éthique

Ce nouveau mandat élargit de façon significative le rôle et les fonctions du conseiller à l'éthique. Parmi les nouveautés, notons qu'il offrira un volet de formation. Le programme annuel de formation sera établi en collaboration avec le Bureau de la présidence du conseil. En ce qui a trait au personnel de cabinet, le conseiller à l'éthique exercera les fonctions d'application et de contrôle, ainsi que celles d'enquêtes et de production de rapports.

Dans le cadre de son mandat, le nouveau conseiller à l'éthique pourra :

orienter, conseiller et intervenir auprès des élues et élus et du personnel politique sur les questions d'éthique;

assurer et participer à l'évolution de la culture éthique à la Ville de Montréal;

promouvoir le respect du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement.

« Le renforcement et l'élargissement du rôle de conseiller à l'éthique fait suite à plusieurs demandes venant des élus. Ils souhaitaient avoir plus de formation, de manière plus fréquente et plus étoffée afin d'être mieux outillés sur les questions d'éthique, de valeurs et de déontologie. D'ailleurs, le conseiller à l'éthique qui était en poste depuis 2010, Me Guy Gilbert, a émis des recommandations en ce sens. Il avait également recommandé d'élargir le mandat aux membres du personnel de cabinet, de bonifier et d'augmenter les formations aux élus », a ajouté M. Benjamin.

Le budget prévu pour le mandat du conseiller à l'éthique est bonifié afin d'inclure ses responsabilités additionnelles. La dépense annuelle pour son mandat est une somme maximale de 63 466 $, incluant les taxes.

Rappelons que les services en matière d'éthique et le mandat du conseiller à l'éthique visent l'ensemble des élus et du personnel politique à la Ville de Montréal, et ce, tous partis politiques confondus, aussi bien dans les arrondissements qu'à la ville centre.

