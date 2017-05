Iveco Defence Vehicles va livrer les 400 premiers camions Euro 6 aux Forces Armées Suisses







Avec cette commande, la marque confirme son rôle de partenaire de choix pour les Forces Armées Suisses sur le segment des véhicules lourds militaires, équipés de la dernière génération de moteurs Euro 6.

LONDRES, le 31 mai 2017 /PRNewswire/ -- Iveco Defence Vehicles (DV), la division des véhicules spéciaux de CNH Industrial (NYSE : CNHI/MI : CNHI), a signé une commande avec les Forces Armées Suisses, représentées par armasuisse (Office Fédéral de l'Armement). Quatre cents camions seront livrés entre 2017 et 2021. L'accord a été signé au Centre de recherche et de développement de FPT Industrial, la société soeur d'Iveco Defence Vehicles, appartenant au Groupe CNH Industrial, à Arbon (Suisse), le 2 mai 2017.

Cette première commande fait partie d'un contrat-cadre pour une nouvelle flotte de camions spéciaux, à livrer entre 2016 et 2022. Le contrat-cadre a été remporté par Iveco DV en novembre 2015, après deux années d'une évaluation approfondie du marché et d'essais complets sur plusieurs types de châssis.

Il s'agit du troisième contrat-cadre entre les deux parties, après ceux de 1996 et de 2006. Cela confirme la relation de longue date et de confiance entre Iveco DV et les Forces Armées Suisses, renforçant ainsi la position de la marque en tant que fournisseur-clé du secteur.

« L'attribution de ce contrat constitue un jalon supplémentaire dans notre collaboration de près de 30 ans », a déclaré Martin Sonderegger, le Directeur national de l'armement.

« Concevoir et fabriquer des véhicules sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de nos clients, représentent toujours un défi passionnant à nos yeux », a révélé Vincenzo Giannelli, le PDG d'Iveco Defence Vehicles. « Cette dernière offre de contrat-cadre nous fournit une excellente occasion d'améliorer l'innovation et la recherche pour une nouvelle génération de camions.»

Comme pour les contrats précédents, les variantes des véhicules seront nombreuses, à savoir des véhicules 4x2, 4x4, 6x2, 6x6, 8x6 et 8x8, des nouvelles gammes Stralis et Trakker, fournis avec un éventail d'équipements différents, certains avec des cabines protégées. Le haut niveau de technologie intégré dans les véhicules, ainsi que l'utilisation étendue de composants COTS (disponibles dans le commerce) civils, sont essentiels pour veiller à la sécurité et l'exploitation de la flotte. L'ensemble des véhicules sera entièrement conforme à la réglementation relative aux émissions Euro 6 et sera adapté à l'usage d'un carburant unique.

Iveco DV assurera un suivi, des services de gestion de projet et d'ingénierie aux Forces Armées Suisses, en étroite collaboration avec IVECO Suisse.

La nouvelle flotte de véhicules rejoint la génération actuelle de camions EEV, qu'Iveco DV a livré aux Forces Armées Suisses ces cinq dernières années, à savoir 1 200 camions lourds, dont plus de 1 000 ont servis avec brio sur des théâtres d'opération ces trois dernières années, un résultat conforme à la planification des programmes.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

